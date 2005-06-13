  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

با كناره گيري از تئاتر داستان فيلا دلفيا

كوين اسپيسي دوستدارانش را ناراحت كرد

كناره گيري " كوين اسپيسي " از تئاتر شركتش موجبات نارضايتي دوستدارنش را فراهم كرد.

" كوين اسپيسي "

 به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، دوستداران اين هنرپيشه كه ازمدتها پيش براي تماشاي واپسين نمايش او بليت تهيه كرده بودند به ناگاه دريافتند كه " اسپيسي " ديگردراين نمايش حضورندارد و هنرپيشه ديگري جايگزين وي مي شود.
هنرپيشه فيلمهاي " برفرازدريا " و" مضنونين هميشگي " اعلام كرد كه بايد براي حضور در فيلم سينمايي " بازگشت بتمن " دربرابردوربين حاضرشود ازهمين روديگرنمي تواند درتئاتر " داستان فيلا دلفيا " محصول شركت خودش نقش آفريني كند ازهمين رو" آدريان لوكيس " جايگزين وي مي شود.
صحبتهاي اين هنرپيشه نتوانست دوستدارانش را مجاب كند وآنها اعتقاد دارند كه اگروي مي خواسته ازاين نمايش كناره گيري كند بايد مدتي پيش ازفروش بليتها اعلام مي كرده است.

کد مطلب 194897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها