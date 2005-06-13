كوين اسپيسي دوستدارانش را ناراحت كرد

" كوين اسپيسي "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، دوستداران اين هنرپيشه كه ازمدتها پيش براي تماشاي واپسين نمايش او بليت تهيه كرده بودند به ناگاه دريافتند كه " اسپيسي " ديگردراين نمايش حضورندارد و هنرپيشه ديگري جايگزين وي مي شود.

هنرپيشه فيلمهاي " برفرازدريا " و" مضنونين هميشگي " اعلام كرد كه بايد براي حضور در فيلم سينمايي " بازگشت بتمن " دربرابردوربين حاضرشود ازهمين روديگرنمي تواند درتئاتر " داستان فيلا دلفيا " محصول شركت خودش نقش آفريني كند ازهمين رو" آدريان لوكيس " جايگزين وي مي شود.

صحبتهاي اين هنرپيشه نتوانست دوستدارانش را مجاب كند وآنها اعتقاد دارند كه اگروي مي خواسته ازاين نمايش كناره گيري كند بايد مدتي پيش ازفروش بليتها اعلام مي كرده است.

