آزادي 259 زنداني / انحلال كميته پاكسازي حزب بعث در حيطه اختيارات دولت عراق نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، ليث كبه سخنگوي ابراهيم جعفري نخست وزير عراق گفت : دولت عراق با اصل گفتگو با تمام جريان هايي دستانشان به خون ملت عراق آلوده نشده ، موافق است.



وي افزود: تماس هايي با برخي جريان هايي كه مي گويند، در كشتن عراقي ها دست ندارند بلكه به گفته خودشان به مقاومت بر ضد اشغالگران دست مي زنند، در جريان است.



كبه اظهار داشت : دولت عراق نمي تواند قانون پاكسازي حزب بعث را لغو كند زيرا اين موضوع از ماموريت هاي مجمع ملي است .



سخنگوي دولت جعفري تصريح كرد: حيات سياسي فضاي باز است و نمي توان هيچ حزبي(بدون بردن نامي از حزب بعث) را از تحرك سياسي باز داشت.



كبه از وجود تماس ميان اخضرابراهيمي نماينده دبيركل سازمان ملل با گروه هاي عراقي از جمله گروه هاي مسلح و اينكه آيا ابراهيمي به زودي به بغداد براي بررسي اين موضوع با مسئولان عراقي، سفر خواهد كرد، اظهار بي اطلاعي كرد.



به گفته وي طي دو روز گذشته 259 تن از كساني كه در بازداشت بودند، آزاد شدند و به اين ترتيب طي دوره اخير بيش از 7 هزار تن آزاد شده اند.