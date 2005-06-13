راكتور و تاسيسات هسته اي نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري هندي پي تي آي، اين سخنگو اعلام كرد كه رياض به منشور بين المللي در رابطه با انرژي هسته اي پايبند است و چنين تاسيساتي را در اختيار ندارد.

وي گفت:"پادشاهي عربستان سعودي تاسيات هسته اي ندارد و آماده همكاري با با آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل است".

خبرگزاري عربستان سعودي به نقل از اين مقام ناشناس وزارت خارجه گفت:"ما علاوه بر اينكه از تلاشهاي بين المللي براي ممانعت از بروز خطرات و تلاش در راستاي همزيستي مسالمت آميز حمايت مي كنيم به تمام توافقات و منشورهاي بين المللي كه از گسترش تسليحات كشتار جمعي ممانعت بعمل مي آورد نيز متعهديم و به آن عمل مي كنيم".

اخيراً ديپلمات هاي اروپائي اعلام كردند با وجود اينكه آمريكا ، اروپا و ديگر كشورهاي غربي ازعربستان درخواست كردند تا با بازرسان بين المللي بطور كامل همكاري نمايد رياض درصدد است تا با امضاي پروتكلي موسوم به پروتكل مقادير اندك" (SQP)به شدت بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته اي اين كشور را محدود كند .