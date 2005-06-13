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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

دپارتمان پليس نيويورك: با "راسل كرو" مانند ساير متهمان رفتار مي شود

دپارتمان پليس نيويورك شايعه اختصاص امتيازهاي خاص به "راسل كرو" ، هنرپيشه نامي سينما را انكار كرد.

" راسل كرو"

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، دپارتمان پليس نيويورك اعلام كرد كه با هنرپيشه اسكاري فيلم " گلادياتور" مانند سايرمتهمان رفتار وازاختصاص امتيازها وتخفيف هاي خاص به وي پرهيز كرده است .
اين هنرپيشه 41 ساله روز دوشنبه هفته گذشته به اتهام ضرب وشتم كارمند هتل بازداشت شد  وبازجويي ازوي به سرعت  آغازشد. هنرپيشه فيلمهاي " اثبات زندگي "، " ارباب وفرمانده " و" مرد سيندرلايي " به مدت شش ساعت پاسخگوي نيروي پليس بود وآنها ازاختصاص دادن زنگ تفريح به وي خودداري كردند .
دپارتمان پليس نيويورك درپاسخ به اين ادعا كه اين بازيگرشرايط دشواري را دربازداشت پشت سرنگذاشته است ، اعلام كرد كه تنها امتيازي كه " راسل كرو" دراختيارداشته  اين بود كه درطول مسير توسط  پليس همراهي مي شده  وپليس اطمينان حاصل  كرده  كه  مسائل امنيتي درمورد وي اجرا مي شود .
"راسل كرو" ، بايد درماه سپتامبربراي جلسه دادرسي دردادگاه حاضرشود و اگر اتهامش اثبات شود به هفت سال زندان محكوم مي شود.

 

کد مطلب 194905

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