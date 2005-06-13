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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۳۵

شوراي استان ناصريه فاش كرد:

ايتاليا داروهاي آلوده به ايدز وارد عراق كرده است

شوراي استان ناصريه عراق از آلوده بودن داروهاي ايتاليايي به ويروس ايدز كه وارد اين استان شده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، از سوي ديگر معاينات آزمايشگاهي ازتجهيزات پزشكي و داروهايي كه نظاميان ايتاليايي طي سال گذشته به بيمارستان استان ناصريه ( محل استقرار آنها) اهدا شد 500 عدد آمپول ويژه زنان به ويروس ايدز آلوده بوده است

 يك مسئول پزشكي درناصريه درجنوب عراق دولت ايتاليا را مسئول تجهيزات پزشكي آلوده به ويروس ايدز دانست. 

نماينده شوراي استان ناصريه كه ناظر بر مراكز بهداشتي اين استان است،فاش كرد كه معاينات آزمايشگاهي كه بر روي اين داروها انجام شد، آلوده بودن اين داروها را نشان داد.

به گفته وي سفر هياتي از اعضاي شوراي اين استان  به سوي رم با كشف اين موضوع همزمان بوده است كه اين هيات مشكل كمك هاي دارويي كه تاريخ مصرفشان گذشته است را نيز بررسي كرده اند.

اين نماينده تصريح كرد: شوراي استان اين مساله را به پارلمان عراق ارجاع خواهدداد تا تصميمات لازم درباره آن گرفته شود.

کد مطلب 194906

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