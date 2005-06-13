ايتاليا داروهاي آلوده به ايدز وارد عراق كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، از سوي ديگر معاينات آزمايشگاهي ازتجهيزات پزشكي و داروهايي كه نظاميان ايتاليايي طي سال گذشته به بيمارستان استان ناصريه ( محل استقرار آنها) اهدا شد 500 عدد آمپول ويژه زنان به ويروس ايدز آلوده بوده است

يك مسئول پزشكي درناصريه درجنوب عراق دولت ايتاليا را مسئول تجهيزات پزشكي آلوده به ويروس ايدز دانست.

نماينده شوراي استان ناصريه كه ناظر بر مراكز بهداشتي اين استان است،فاش كرد كه معاينات آزمايشگاهي كه بر روي اين داروها انجام شد، آلوده بودن اين داروها را نشان داد.

به گفته وي سفر هياتي از اعضاي شوراي اين استان به سوي رم با كشف اين موضوع همزمان بوده است كه اين هيات مشكل كمك هاي دارويي كه تاريخ مصرفشان گذشته است را نيز بررسي كرده اند.



اين نماينده تصريح كرد: شوراي استان اين مساله را به پارلمان عراق ارجاع خواهدداد تا تصميمات لازم درباره آن گرفته شود.