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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۰۰

اسماعيل هنيه ازرهبران جنبش مقاومت اسلامي:

حماس به دنبال اصلاحات در تشكيلات خودگردان فلسطين است

يكي از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) تاكيد كرد كه اين جنبش براي دستيابي به موضع رسمي تشكيلات خودگردان فلسطين تلاش نمي كند و تشنه قدرت نيست بلكه تا اندازه اي اميدوار است وارد اصلاحات ريشه اي در بخش هاي مختلف فلسطين شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي الايام، اسماعيل هنيه ازرهبران برجسته سياسي جنبش حماس درنوارغزه در كنفرانس خبري كه شوراي روابط خارجي فلسطين درمورد پيامدهاي انتخابات برگزاركرده بود، گفت: فلسطينيها دربرابريك  حركت و خيزش تاريخي قراردارند نه دربرابريك موهبت خودجوش .

براساس اعلام هنيه تصميم حماس براي مشاركت درانتخابات شهرداريها ومجلس قانونگذاري فلسطين بنا به درخواست بخش گسترده اي ازقشرهاي مختلف مردم فلسطين صورت گرفت.

وي افزود: شركت حماس در انتخابات به معناي احترام گذاشته به كثرت گروههاي سياسي و تقويت مفهوم دمكراتيك و مشاركت در تصميم گيريها است.

اين رهبرجنبش حماس خواستار فعال شدن سازمانهاي مختلف از طريق برنامه هاي فراگيربا مشاركت تمام قشرهاي فلسطينيان شد و بر ضرورت اهميت نقش اجراي انتخابات واستفاده نكردن از اموال و دارايهاي عمومي به نفع يك گروه تاكيد كرد.

کد مطلب 194910

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