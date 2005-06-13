تشويش اذهان عمومي جايگزين تبليغ انتخاباتي شده است

مولا هويزه نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار مهر افزود: متاسفانه اخيراٌ افرادي در قالب نظر سنجي به خط دهي و جريان سازي براي كانديداهاي خود پرداخته اند كه البته مردم شريف ايران تحت تاثير القاعات هدايت شده آنها قرار نخواهند گرفت.

وي گفت: مردم ايران بر اساس درايت و تدبير سياسي ،سياستمدارترين مردم جهان اند و هيچگاه اسير موج سازان انتخاباتي قرار نخواهند گرفت. در شگفتم از كانديدايي كه مي خواهد بر كرسي رياست جمهوري بنشيند چگونه با پراكنده گويي شخصيتهاي برجسته و محترم نظام را به باد سخن مي گيرد.

مولا هويزه افزود: بزرگترين فاجعه اين روزها تخريب و تضعيف است كه همانا تضعيف نظام است. آنان كه درايت تحمل و خويشتن داري را ندارند يقين داشته باشند كه نخواهند توانست سكان هدايت كشور را بدست گيرند. كانديداها برنامه هاي خود را بگويند، چرا كه ديگر تخريب ، روش كارسازي نيست و اگر مي پندارند كه آنها را موفق مي كند، معلوم است كه مرد سياسي نيستند.

