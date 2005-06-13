پيشنهاد تشكيل مركز جهاني تحقيقات فساد اقتصادي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد صفدر حسيني به عنوان يكي از پنج سخنران اصلي، در اين همايش گفت: يكي از ويژگي هاي اقتصادي ايران گسترش مداوم بخش دولتي است كه اين موضوع باعث كاهش كارآمدي اقتصاد شده و زمينه لازم را براي فساد فراهم مي آورد.

وي گفت: با شناخت اين مساله دولت ايران با اتخاذ رويكرد « اصلاحات اقتصادي » به نرخ رشد ميانگين بيش از 55 درصدي و رشد درآمد سرانه 4 درصدي در سال دست يافت كه افزايش مازاد تراز تجاري نيز نشانگر چشم انداز مثبت و اميدوار كننده اقتصاد است و همين اقدامات موجب افزايش رفاه اقتصادي و كاهش بروز فساد اداري و اقتصادي شده است.

دكتر حسيني با اشاره به شرايط جغرافيايي و استراتژيك ايران گفت: با توجه به اين واقعيت كه ايران در خط مقدم مبارزه با مافياي بين المللي مواد مخدر قرار گرفته است، جمهوري اسلامي ايران با اختصاص بخش عظيمي از منابع انساني و مالي خود و ايجاد چارچوب موثر و سازمان يافته با هرگونه فسادي مبارزه مي كند.

وي در همين زمينه با تشريح وظايف ديوان محاسبات كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضائيه در ايران گفت: تلاش هايي به منظور شناسايي گلوگاه هايي كه منجر به بروز فساد مي شوند انجام شده و اقدامات مالي و اقتصادي بسياري صورت گرفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان از تصويب برنامه « حمايت از درستكاري و مبارزه با فساد » به عنوان فعاليتي ياد كرد كه در آن بر فرهنگ عمومي و ارتقاي نظارت هاي عمومي تاكيد ويژه اي شده است و بر اساس آن هر سازماني موظف است صورتحساب هاي قانوني خود را در زمان معين تسليم كند و در برابر مردم نسبت به فعاليت هاي خود پاسخگو باشند.

دكتر حسيني در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر كانون توجه بودن گسترش دولت الكترونيكي و دسترسي به خطوط پر سرعت در ايران گفت: بهبود قوانين در سطح ملي در خصوص مسائلي چون تامين بودجه سياسي، افشاگري و ستيز منافع نيز در دست بررسي است تا اجراء قوانين و مقررات بهبود يابند.

وي با اشاره به گسترش جهاني سازي و آزادسازي تجارت گفت: همه دولت ها بايد در راه مبارزه با فساد با همديگر همكاري كنند كه بر اين اساس توافق نامه هاي « مبارزه با فساد » و « مبارزه با جرايم فراملي » توسط همه كشورهاي عضو سازمان ملل امضا شده است و ايران نيز تمايل دارد همكاري هاي متقابلي براي ايمن سازي نرم افزار و فناوري هاي مورد نياز براي غلبه بر دشواري هاي اين مسير را ساماندهي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان اضافه كرد: دولت ها بايد با اقدامات گروهي و خدمات مشاوره اي مورد حمايت قرار گرفته و از سازمان ملل متحد نيز انتظار مي رود زمينه هاي اين حمايت را فراهم آورد و با ارايه كمك هاي فني و مالي در راه ظرفيت سازي و تقويت سازمان هاي ملي در راه مبارزه با جرايم بين المللي مساعدت كند.

وي تصريح كرد: پيروزي در نبرد بر عليه معاملات پيچيده اي مثل پولشويي، تجارت غير قانوني مواد مخدر، كالا و انسان بدون در اختيار داشتن فناوري پيشرفته و تبادل موثر اطلاعات غير ممكن است.

دكتر حسيني در ادامه سخنان خود از فساد سياسي و سوء استفاده از قدرت به عنوان مانع بزرگي نام برد كه بر سر راه مردم سالاري، شفافيت و توسعه قرار دارد ضمن آنكه تامين مالي سياسي نيز روي ديگر سكه است كه زمينه هاي لازم را براي فساد در كشورهاي توسعه يافته فراهم مي كند.

وي در پايان سخنانش گفت: درك ارتباط بين حكومت مطلوب و برنامه ها و فعاليت هاي ضد فساد شايسته توجه بيشتر است.

شايان ذكر است در اجلاس مزبور تعدادي از نمايندگان كشورهاي مختلف فرصت ارائه ديدگاه ها و دستاوردهاي كشورشان را داشتند كه در اين ميان سخنراني سيد صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي ايران جايگاه ويژه اي را در مراسم اختتاميه به خود اختصاص داده بود.