امارات بمب گذاري هاي تروريستي در ايران را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امارات متحده عربي روز دوشنبه ضمن محكوم كردن بمب گذاري هاي تروريستي اخير در ايران و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور، بمب گذاري هاي فوق را اقداماتي براي بي ثبات ساختن دولت ايران دانست.

براساس اين گزارش امارات متحده عربي با صدور بيانيه اي كه از طريق خبرگزاري دولتي اين كشور موسوم به وام منتشر شده بود در همين خصوص گفت : " شوراي وزيران به شدت بمب گذاري هاي تروريستي اخير در جمهوري اسلامي ايران را محكوم مي كند و مراتب تسليت و تاسف خود را به دولت ايران و خانواده قربانيان اين حوادث ناگوار اعلام مي دارد."

در ادامه بيانيه مذكور چنين آمده است : " اينگونه اعمال جنايتكارانه در واقع به منظور بي ثبات ساختن نظام جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد."

بر اساس اين گزارش در جريان 4مورد بمب گذاري در اطراف ساختمان ها و مكان هاي عمومي در شهر اهواز واقع در جنوب غربي ايران روز يكشنبه 8 تن كشته و 75 تن ديگر مجروح شدند و اين درحالي است كه چند روز تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور باقي نمانده است.

امارات متحده عربي و ايران در خصوص 3جزيره استراتژيك واقع در خليج فارس ، تنب بزرگ ، تنب كوچك ، و ابوموسي كه از سال 1971ميلادي تحت كنترل تهران قرار دارد، اختلاف ديرينه اي دارند .