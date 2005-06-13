پاول : نبايد چين را دست كم گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاول دريك مجمع رهبري در بانكوك تايلند به 200 نفر از ميهمانان شركت كننده در اين مجمع گفت:"من چين را كشوري و يا دشمن در حال ظهور نمي بينم اما كشوري مي بينم كه موقعيت مناسبي در جهان دارد".

وي گفت:آنچه كه چين آموخته است اين است كه قدرت ديگر از لوله تفنگ بيرون نمي آيد، قدرت از حضور كشور در نظام بين الملل نشات مي گيرد".

پاول اعلام كرد:" ما با اشتياق و علاقه زياد بهبود و توسعه نظامي چين را نظاره مي كنيم اما من هنوزاحساس نمي كنم كه اين بازسازي نظامي براي ديگر كشورها در منطقه و يا بطور مشخص براي ايالات متحده تبديل به تهديد شود".

اين مقام آمريكائي همچنين گفت :" مساله بزرگ تايوان است ، اگر چين هرزماني به اين باور برسد كه تايوان مي خواهد اعلام استقلال كند و مستقل شود آنها تمام منافع سياسي و اقتصادي خود را ناديده خواهند گرفت و بر سر اين موضوع درگير خواهند شد".

پاول همچنين تاكيد كرد كه توانائي نظامي چين هنوزبا آمريكا فاصله بسياري دارد و 20 سال زمان طول خواهد كشيد تا پكن بتواند به جائي كه ما در حال حاضر هستيم، برسد".

اين مقام سابق آمريكا و ژنرال بازنشسته ارتش اين كشور اعلام كرد كه نظام سياسي چين بسيار بسته و تحت كنترل مانده است و هنوز مسائل بازرگاني، نگراني هاي مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به تكثير سلاحهاي كشتار جمعي مسائل بحث انگيزي هستند كه وجود دارند.