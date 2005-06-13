انفجارات اهواز كار تروريستهاي حرفه اي براي انتقام گيري از مردم ايران بود / ماهيت تروريستي انفجارهاي تهران محرز نشده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وزير اطلاعات در كنفرانس خبري در خصوص انفجارهاي اخير در برخي نقاط كشور از جمله تهران گفت: آنچه در اهواز رخ داده با انفجارهاي تهران از نظر ماهيتي تفاوت دارد. آنچه در خوزستان متاسفانه به شهادت 7 نفر منجر شد، كاملا تعريف شده و حرفه اي بود. سرنخهايش را در دست داريم و بسياري از عوامل در قائله خوزستان دستگير شدند. ارتباط آنها با خارج و سرويسهاي اطلاعاتي دنيا نيز محرز است.

وي افزود: عوامل اين حوادث خوزستان كساني هستند كه چند هفته پيش در دستيابي به اهدافشان شكست خوردند و مردم آنها را تنها گذاشتند و در حال حاضر در روزهاي انتخابات مي خواهند از مردم انتقام بگيرند. آنها، مردم عرب و غيرعرب را هدف قرار داده اند و هيچ هدف خاصي را در اين عمليات دنبال نمي كنند.

وزير اطلاعات تاكيد كرد: آنچه در ميدان امام حسين تهران رخ داده مساله مبهمي است و هنوز معلوم نيست از چه جنسي بوده است.

وي افزود: شيئي كه در ظرف زباله منفجر شده است شايد ترقه يا بمب دست ساز بوده و به نظر مي رسد شايد اتفاقي بوده باشد.



وزير اطلاعات با اشاره به جنگ رواني شديدي كه براي ترساندن مردم بعد از انفجار در تهران در جريان است، گفت: وزارت اطلاعات بر همه نيروهاي تروريستي اعم از سلطنت طلب و غير آن، اشراف سنتي دارد و مي داند كه آنها قادر به انجام عمليات نگران كننده نيستند.

يونسي تاكيد كرد: به مردم اطمينان مي دهيم، نگران نباشند و به جنگ رواني كه به قصد تحت الشعاع قرار دادن انتخابات است اهميت ندهند. البته از آنان مي خواهيم حركات مشكوك را به ستادهاي خبري وزارت اطلاعات گزارش دهند.

وي افزود: عمليات اهواز مربوط به گروههاي تجزيه طلبي بوده است كه از قديم با پس مانده هاي بعثي در ارتباط بوده اند و در كشورهاي خارجي پايگاههايي دارند و حاميان سياسي آنها غالبا دستگير شده اند و برخي در شرف دستگيري هستند.

وزير اطلاعات اطمينان داد اطلاعات كاملي در خصوص اين عوامل در فرصت متقضي به اطلاع مردم خواهد رساند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تاثير اين حوادث بر مشاركت مردم در انتخابات با بيان اينكه هنوز ماهيت عمدي يا اتفاقي انفجار در تهران مشخص نيست گفت: ما هيچكدام از شايعات مطرح را قبول نداريم و تا آنجا كه خبر داريم انفجارها ماهيت تعريف شده اي ندارد. بازار شايعات داغ است و ديگران از اين اتفاق به نفع خودشان استفاده مي كنند.

به گزارش مهر وزير اطلاعات تاكيد كرد: اين حوادث تاثيري در مشاركت مردم نخواهد گذاشت البته ممكن است با عصباني شدن مردم حضورشان در عرصه انتخابات بيشتر شود.

وي افزود: اگر خبر اين حوادث در تهران منتشر نمي شد كسي متوجه چنين اتفاقي نمي شد. ما در ايام ترقه بازي عيد، انفجارات و تلفات و خسارات بيش از اين در تهران مشاهده مي كنيم.

وزير اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال ناامني در فرمانداري، استانداري يا حوزه هاي راي گيري در تهران يا شهرستانها وجود دارد گفت: عوامل مي خواهند چنين كنند اما قدرت اين كار را ندارند. ما تدابير لازم را براي امنيت محيطهاي انتخاباتي فراهم كرده ايم.

وي در خصوص خبري مبني بر پذيرش مسئوليت عمليات تروريستي ازسوي گروهي موسوم به "ابابك"، گفت: چنين چيزي صحت ندارد و گروهي به اين نام هيچ گونه سابقه فعاليت تخريبي در ايران نداشته است. ما در ايران گروه تروريستي كه چنين اهدافي را دنبال كند، نمي شناسيم.

يونسي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد اين انفجارها به نفع يا ضرر يكي از كانديداها باشد گفت: من به شدت چنين چيزي را تكذيب مي كنم.