امام جمعه نيشابور از كانديداتوري احمدي نژاد حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه آيت الله عبدالجواد غرويان امام جمعه شهرستان نيشابور به شرح ذيل مي باشد:

هان اي ملت خردمند مي دانيد كه ما در طليعه انتخاب يك رئيس جمهور مخلص و خدمتگزار مي باشيم و شما اي برادران و خواهران عزيز و اي بسيجيان هميشه در صحنه و اي جوانان پر شور انقلابي كه مكرر و آهسته از بنده مي پرسيد كه شما اي امام جمعه شهرمان به كي راي مي دهيد لازم و وظيفه دانستم كه روشن و بي پرده بگويم كه بنده به برادر مخلص و پر كار آقاي دكتر محمود احمدي نژاد راي مي دهم چه اينكه انتخاب ايشان براي بنده از آفتاب روشن تر است به جهاتي :



? - آقاي دكتر احمدي نژاد در مدت كوتاهي در تهران شروع به كار نمود تحول عظيمي در تهران بزرگ راه انداخت و كار هاي پيچيده و دشوار شهرداري تهران را با هزينه هاي كم باز كرد كه دل رهبر عزيز و مردم را شاد نمود و محبوب القلوب واقع شد كه خود اين كار كاشف از يك تفكر صحيح و سياست عميق مي باشد .



? - بزرگاني از حوزه علميه قم مانند آيت الله وحيد خراساني ، آيت الله مصباح يزدي ، آيت الله مظاهري و جمع كثيري از اعاظم و مدرسين ايدهم الله تعالي آقاي دكتر احمدي نژاد را معرفي كردند كه به دنبال اين معرفي شهر قم رنگ ديگري به خود گرفت كه در قم و خيلي از استانها طبق نظر سنجي ها راي بيشتري را حائز شد و به جلو افتاد .



? - آقاي دكتر محمود احمدي نژاد مرد كار ، مخلص ، مردم دار، قدرتمند، داراي تصميم قوي و سياستمدار مي باشد او در فكر نابساماني هاي مملكت است كه بتواند اختلاف طبقاتي را كه جمعي از ثروت هاي كلان مملكت را به خود اختصاص داده اند و جمعي از گرسنگي و بيماري مي ميرند، حل كند و آقاي دكتر محمود احمدي نژاد از اين جهت رنج مي برد و در فكر اصلاح است و داراي قدرت و سياست اصلاح مي باشد . افتخار او اين است كه در راه تشكيل حكومت اسلامي بر پايه قرآن كريم تا پاي جان بيايد و او در اين راه شهيد و مصدوم گردد ، او از وضع محرومين بسيار ناراحت است .

اي مردم خوب هميشه در صحنه و اي علما و طلاب و گويندگان و مداحين، همه و همه گام به گام يار و ياور اين مرد مخلص باشيد. انشاء الله

ولا حول و لا قوت الا با الله العلي العظيم