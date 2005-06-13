جايزه50 هزار دلاري دولت عراق براي دستگيري يك تروريست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، دولت عراق دربيانيه اي اعلام داشت: دولت عراق جايزه اي به ارزش 50 هزاردلار براي كساني كه اطلاعاتي درمورد محل اختفاي ابراهيم يوسف تركي الجبوري بدهند، تعيين كرد.

اين بيانيه مي افزايد: تصور مي شود جبوري درهدايت و مديريت حملات تروريستي عليه نيروهاي امنيتي و شهروندان بي گناه عراقي در شهر موصل - واقع در 370 كيلومتري شمال بغداد - دست دارد.

دربخشي ديگر ازاين بيانيه آمده است يكي از نزديكان اين تروريست معروف محمد يونس احمد است كه تصور مي شود مسئول اول سازماندهي حزب منحله بعث پس از سقوط رژيم ديكتاتوري صدام است .