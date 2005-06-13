تغيير زمان اهداء نشان شهروند افتخاري آتن به دو ورزشكار پرافتخارايراني

به گزارش خبرنگار" مهر" مراسم اهداء نشان شهروند افتخاري شهرآتن به حسين رضازاده وهادي ساعي دو ورزشكارپرافتخار كشورمان كه قراربود ساعت 30/16 دقيقه امروزدوشنبه 23 خرداد ماه درمحل كميته ملي المپيك برگزارشود، به دليل پاره اي مشكلات به روزيكشنبه هفته آينده ( 29خرداد ماه ) ساعت 30/16 دقيقه موكول شد.

گفتني است: دراين نشان تنها به دوقهرمان كشورمان كه در المپيك آتن موفق به كسب مدال طلا شدند اهداء خواهد شد. حسين رضازاده دررشته وزنه برداري وهادي ساعي دررشته تكواندودومدال آورطلايي كشورمان درالمپيك آتن بودند.