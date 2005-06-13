اكنون به مصلحت نمي ‌دانم كه به انتقادات پاسخ دهم// بايد خود را با آهنگ تحول جهاني هماهنگ كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اكبرهاشمي رفسنجاني درديداربا جمعي ازوكلا، حقوقدانان، سردفتران ومشاوران حقوقي با اشاره به جوان‌ بودن جامعه ايران، آن را معلول گسترش ابزار اطلاع ‌رساني دانست و گفت: جهاني شدن، حركتي طبيعي و واقعي است كه باعث گسترش قوانين بين‌المللي در جهت محدود شدن حاكميت ملي و تقويت حاكميت جهاني شده است.



هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه بايد خود را با آهنگ تحول جهاني هماهنگ كنيم، ادامه داد: رفتارهاي مستبدانه ديگر نتيجه‌ بخش نيست و بايد خود را با حركت جهاني هماهنگ كنيم. شناخت وضع موجود و پيش‌ بيني آينده و ترسيم مهندسي حاكميت مردم از عوامل پيروزي انقلاب به رهبري امام بود كه اكنون با ابزار اطلاع‌ رساني كافي و دوطرفه در ميان ساير ملتها گسترش يافته است.

وي افزود: هيچكس نمي ‌تواند منكر شود كه انرژي در دو دهه آينده يك عامل تعيين ‌كننده خواهد بود. ايران در منطقه‌ اي پرانرژي واقع شده كه مي ‌تواند آن را كنترل كند و آمريكا به منظور سلطه بر همين منابع انرژي وارد منطقه شد، ولي اكنون نتيجه ‌اي برعكس گرفته، بطوريكه خروج ازعراق هزينه زيادي براي اين كشورخواهد داشت. بدون شك آمريكا مخالف وضع كنوني عراق بود.

هاشمي رفسنجاني گفت: ما مي ‌توانيم در عراق و افغانستان تاثيرگذار باشيم واگر جايي خواستيم، تاثيرگذار بوديم. آمريكا فهميد كه اشتباه كرده است. آمريكا اگر مي ‌خواهد امنيت انرژي را در منطقه تامين كند بايد به خواست ملتها احترام بگذارد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به نقش حقوقدانان و تاثيرگذاري آنها در فعاليتهاي آتي، گفت: در همه زمينه ‌ها به كارشناساني نيرومند نياز داريم و اگر رييس ‌جمهور شوم، مجموعه ‌اي متشكل از حقوقدانان براي مشاوره تشكيل خواهم داد تا در امور مختلف از نظرات آنها استفاده كنم. من با احساس مسووليت به اين كه بتوانم نقشي در مهندسي آينده داشته باشم خود را در معرض قضاوت مردم قرارداده ‌ام و نيمه كار را به خدا واگذار مي ‌كنم.

هاشمي در پاسخ به سوال يكي از حضار كه چرا در مقابل انتقادات بطور علني از خود دفاع نمي ‌كند، گفت: اكنون به مصلحت نمي ‌دانم كه به اين انتقادات پاسخ دهم، ولي مطلع هستم كه يك شبكه با صرف هزينه ميلياردي از بيت ‌المال چنين كاري را انجام مي ‌دهد و در فرصت مناسب حرفهاي زيادي براي گفتن دارم.