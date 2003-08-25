انتخابات رياست جمهوري در رواندا آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آخرين انتخابات رياست جمهوري در رواندا در سال 1994 بانظارت بلژيك برگزارشد .

مكانهايي كه براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري مشخص شده اند از ساعت 6 صبح پذيراي مردم هستند .

ساعاتي پيش از شروع انتخابات" برنارد ماكوزا" نخست وزير رواندا مردم اين كشور را به شركت دراين انتخابات دعوت كرد.

نخست وزير رواندا در گفتگو با راديو دولتي اين كشور اعلام كرد : شركت در اين انتخابات نه تنها حق مردم بلكه يكي از وظايف مهم آنهاست .

ماكوزا معتقد است مردم كشورش بايد براي بهبود آينده رواندا در اين انتخابات حضور فعال داشته باشند .

اين درحالي است كه برخي آگاهان سياسي روندا از جمله" فاستين تواگير موندا" نخست وزير سابق اين كشورمعتقدند اين انتخابات با مشكلاتي همراه خواهد بود .

