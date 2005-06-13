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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۴۸

با اجماع اعضاي شوراي حكام ؛

البرادعي بازهم مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي شد

يك سخنگو اعلام كرد محمد البرادعي مدير كل فعلي آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل امروز در نشست شوراي حكام اين آژانس مجدداً براي بار سوم در پست خود ابقاء شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مليسا فليمينگ گفت:شوراي حكام در مورد انتخاب البرادعي به اجماع رسيد و البرادعي را براي بار سوم به عنوان مدير كل ازانس بين المللي انرژي اتمي برگزيد".

گفتني است كه چندي بود آمريكا به اتهام اينكه اين ديپلمات مصري سياست قاطعي در برابر ايران در پيش نگرفته است و همچنين به خاطر انتقادات البرادعي از اطلاعات جمع آوري شده از سوي محافل اطلاعاتي آمريكا در باره جنگ عراق با انتخاب وي براي سومين دوره مديركلي آژانس مخالف بود ليكن در سفري كه البرادعي اخيراً به دعوت كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا به واشنگتن داشت اين مساله مورد بحث و توافق دو طرف قرار گرفت.

کد مطلب 194954

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