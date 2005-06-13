سپاه و بسيج با جديت در انتخابات حضور خواهند داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره روابط عمومي و انتشارات سپاه، سخنگوي سپاه پاسداران در واكنش به برخي اظهارات نسنجيده در مورد دخالت سپاه در مسائل سياسي با بيان مطلب فوق در مورد حضور سپاه و بسيج در انتخابات نهم رياست جمهوري كه روز جمعه 27 خرداد برگزار مي شود گفت: آحاد پاسداران و بسيجيان با درك مسئوليت مدني ناشي از ارزش هاي والاي اسلام و انقلاب با همه توان در انتخابات حضور خواهند يافت و به كانديداي اصلح راي خواهند داد.

ايشان در پايان اظهار داشت: سپاه و بسيج به وظيفه قانوني خود حسب قانون اساسي و قوانين موضوعه كاملا آشنايي دارند و بخصوص در امر كمك به برگزاري هرچه صحيح تر انتخابات، نيروهاي بسيجي از هيچگونه مساعدتي فروگذار نخواهند بود.