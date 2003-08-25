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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۰۸

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران درگفتگو با "مهر" اعلام كرد:

افتتاح 13 طرح عمراني درهفته دولت

افتتاح 13 طرح عمراني درهفته دولت

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران گفت: درهفته دولت 13 طرح عمراني درهفت نقطه تهران افتتاح مي شود .

محمد صالح سالاردرگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزا ي مهربا بيان اين مطلب گفت: اين طرحهاي عمراني كه درزمينه درماني ، تجاري ، ادراي و اماكن متبركه است ، درزير بنايي به مساحت 12 هزار متر مربع با صرف هزينه اي بيش از 18 ميليارد ريال مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

وي درادامه افزود: اين طرحها درمكانهاي كرج ، شميران ، شهر ري ، رباط كريم ، فيروز كوه ، كن وجنوب تهران قرار دارند.

وي خاطر نشان كرد: اين طرحها شامل كاشيكاري امام زاده طاهر دركرج با هزينه هاي 3 ميليارد و 200 ميليون ريال وامامزاده سيد ولي دربازار با هزينه 65 ميليون ريال ، گچبري وآيينه كاري امام زاده پنج  تن لويزان با هزينه 900 ميليون ريال وهمچنين ساختمان تجاري جوانمرد قصاب شهرري با هزينه 2 ميليارد و300 ميليون ريال و....است. 

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران خاطر نشان كرد: درسال 82 ، 80 طرح عمراني درموارد درماني ، آموزشي ، موقوفات وامكن متبركه دردست اجرا دارد.

 

کد مطلب 19496

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