گاردين: انفجارهاي اخير در ايران نشان داد گروهها و افرادي در پي جلوگيري از برگزاري انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه با ارائه گزارش هايي درباره مكان انفجارها و تعداد كشته ها و زخمي ها در تهران و اهواز مدعي شده است: مقامات ايران گفتند فقط چهار زن در اين انفجارها كشته شدند اما واقعيت اين است كه تعداد بسيار بيشتري كشته شده اند و تعدادي كودك و پليس در ميان زخمي شدگان ديده مي شد.

گاردين درتشريح ديدگاهش ازعلل اجراي اين عملياتهاي تروريستي نوشت : با توجه به اينكه انفجارهاي مذكور فقط 5 روز پيش ازبرگزاري انتخابات صورت مي گيرد، نشان مي دهد كه گروهها و افرادي در پي تلاش هايي براي جلوگيري از برگزاري اين انتخابات هستند و آن را انتخاباتي مشروع نمي دانند.

در ادامه اين گزارش برغم قبول مسئوليت انفجارهاي اهواز توسط گروههاي جدايي طلب خارج نشين كه در غائله ماههاي گذشته اين شهرنيزدست داسته اند، آمده است: البته تاكنون جبهه دموكراتيك مردمي اهواز كه خواهان استقلال خوزستان است از به عهده گرفتن مسئوليت اين انفجارها خودداري كرده است.

گاردين ادعا كرد: البته مقامات ايران اعلام كرده اند در حالي كه اروپا و آمريكا به تهران فشار مي آورند برنامه هاي هسته اي خود را كنار بگذارد،حضورمردم دراين انتخابات از اهميت والايي برخوردار است اما ايجاد اين انفجارها ترس مردم از حضور در انتخابات را به شدت افزايش داده است.

اين روزنامه انگليسي درادامه مدعي شد: در حالي كه در ايران تبليغات انتخاباتي ادامه دارد، اما ديده بان حقوق بشر روز گذشته در نيويورك اعلام كرد كه نتيجه اين انتخابات از همين الان از سوي رژيم مشخص شده است.

جو استورك (Joe Stork) نماينده ديده بان حقوق بشر در خاورميانه اعلام كرد: اين انتخابات نه آزاد است و نه منصفانه. مردم نمي توانند به كانديداهايي راي دهند كه هيچ ايده هاي جايگزيني براي حكومت ايران ندارند.