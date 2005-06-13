صاحبان قله هاي ثروت، آزادي بيان را از مردم سلب مي كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، احمدي نژاد كه در جمع مردم رشت در سالن تختي ورزشگاه شهيد عضدي اين شهر سخن مي گفت افزود: با نبود عدالت، افراد فرهيخته، دانشمند، متخصص و دلسوز اجازه حضور در عرصه هاي مختلف مديريت كشور را نخواهند يافت.

احمدي نژاد ويژگيهاي دولت اسلامي را تبيين كرد و ماموريت ملت ايران را ايجاد يك جامعه پيشرفته، مقتدر و نمونه اسلامي دانست.

وي متذكر شد : براي تشكيل دولت اسلامي و توسعه كشور بايد جهت گيري، نگرش و رفتار مديران نسبت به ملت ، عدالت و امتيازات ويژه درون دستگاههاي دولتي تغيير كند.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: امروز مهمترين مشكلات كشور اشتغال، مسكن و ازدواج جوانان، فقر، فساد، تبعيض و مسائلي چون نظام تامين اجتماعي و كشاورزي است اما اولويت مديران ما مسايل ديگري شده است.

احمدي نژاد يادآور شد: مديران با شعار صيانت از آبروي نظام، خانه هاي خود را در شمال تهران بنا كردند. كاخهاي اداري را برافراشتند و از حقوق ويژه برخوردار شدند اما براي رفع مشكلات مردم پيوسته فرياد از كمبود بودجه مي زنند و در كنار اين ناكارآمدي، راه خدمت را به روي هزاران مدير دلسوز، خدمتگزار و كارآمد بسته اند.

وي تصريح كرد: آبروي نظام اسلامي در گرو رفع فقر، فساد و تبعيض در كشور است.

شهردار تهران همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت رفاهي و معيشتي كشاورزان و كارگران اظهار داشت: كارگران و كشاورزان پايه هاي استقلال كشور هستند و وظيفه اصلي دولت رسيدگي به وضعيت آنان است.

استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: متاسفانه در سالهاي اخير با شعارهاي بي پايه و اساسي مانند آزادسازي اقتصادي و بازكردن درهاي كشور بر روي جهان، به شدت دچار آسيب شده ايم كه اين مساله با تغيير مديراني كه همراه با مردم نيستند، اصلاح خواهد شد.

دكتر احمدي نژاد در بدو ورود به شهر رشت با حضور در باغ رضوان اين شهر نسبت به مقام شامخ شهداي انقلاب اسلامي اداي احترام كرد.

در مراسم سخنراني دكتر احمدي نژاد در سالن تختي ورزشگاه عضدي قريب به 10هزار نفر حضور داشتند و پس از سخنراني وي هواداران و بخشي از مردم شهر و علاقه مندان به دكتر احمدي نژاد تا كيلومترها با خودروهاي شخصي و پياده، خودروي وي را بدرقه كردند.