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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۱۰

در مصاحبه اي با مجله آلماني فرايتاگ

چامسكي : بوش دمكراسي جهان را مديون خود مي داند !

چامسكي : بوش دمكراسي جهان را مديون خود مي داند !

نوام چامسكي يكي از تحليلگران برجسته سياسي آمريكا در گفتگويي خاطر نشان ساخت : رئيس جمهوري آمريكا در نظر دارد برقراري دمكراسي در جهان را به نام خود ثبت كند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " نوام چامسكي " يكي از تحليلگران برجسته سياسي آمريكا در گفتگو با مجله آلماني فرايتاگ با اشاره به اظهارات رئيس جمهوري آمريكا مبني براينكه وي مسبب برگزاري اولين انتخابات آزاد درمنطقه خاورميانه شده است ، تصريح كرد : بوش مي خواهد تمامي رويدادهاي مهم در مسير دمكراسي در جهان را به نام خود ثبت كند .

وي افزود : همه مي دانند كه پيش ازاين قطردرسال 1999 ميلادي شاهد برگزاري اولين انتخابات آزاد بود. پس ازآن نيز شبكه خبري الجزيره با پوشش خبري وسيع و خوب بر روي كار آمد كه تمامي اين امور از نشانه هاي دمكراسي در منطقه است .

چامسكي در خصوص سياست اروپا در قبال بحرانهاي بين المللي اظهار داشت : به عقيده من اروپايي ها بايد آنچه را كه به صلاح مي دانند انجام دهند هر چند كه با سياستهاي دولت آمريكا مغايرت داشته باشد .

وي دراين راستا بعنوان نمونه ازمخالفت فرانسه و آلمان با حمله نظامي آمريكا به عراق اشاره كرد .

کد مطلب 194966

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