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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۲۵

فرمانده نيروي انتظامي استان تهران: براي برقراري امنيت انتخابات

تمهيدات انتظامي در شهرستانهاي استان تهران افزايش يافته است

فرمانده نيروي انتظامي استان تهران گفت : براي برقراري هر چه بيشتر نظم در تبليعات كانديداها و نيز روز برگزاري انتخابات 10 هزار نفر از نيروهاي انتظامي در شعب اخذ رأي در شهرستان هاي استان تهران حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، رضا زارعي در جمع خبرنگاران در كرج افزود : نيروهاي انتظامي براي تأمين امنيت تبليغات و روز انتخابات آمادگي كامل دارند و هم اكنون نيز بخشي از وظايف خود در بخش امنيت تبليغات را انجام مي دهند .

زارعي تصريح كرد : اين تعداد نيرو در دو هزار و 104 شعبه اخذ رأي در سطح شهرستانهاي استان تهران حضور خواهند يافت.

وي تخريب بمب در شهرستان كرج را تكذيب كرد و ياد آور شد: خوشبختانه در كرج بمبي منفجر نشده و نيروي انتظامي در اين زمينه بسيار هوشيار است .

فرمانده انتظامي استان تهران تصريح كرد : مردم مطمئن باشند نيروي انتظامي مراقب امنيت جامعه است و تروريستهاي بمب گذار در برخي شهرهاي ايران عزيز را به سرعت دستگير كرده و تحويل قانون خواهد داد.

وي بمب گذاري را حركت كور دشمن دانست و گفت : تروريستها كوركورانه دستورات دشمن را اجرا مي كنند، اما بدانند كه ملت ايران و نيروي انتظامي كاملاً هوشيار هستند و اين حركت آنها خللي در اراده ملت ايران ايجاد نخواهد كرد.

کد مطلب 194968

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