تمهيدات انتظامي در شهرستانهاي استان تهران افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، رضا زارعي در جمع خبرنگاران در كرج افزود : نيروهاي انتظامي براي تأمين امنيت تبليغات و روز انتخابات آمادگي كامل دارند و هم اكنون نيز بخشي از وظايف خود در بخش امنيت تبليغات را انجام مي دهند .

زارعي تصريح كرد : اين تعداد نيرو در دو هزار و 104 شعبه اخذ رأي در سطح شهرستانهاي استان تهران حضور خواهند يافت .

وي تخريب بمب در شهرستان كرج را تكذيب كرد و ياد آور شد: خوشبختانه در كرج بمبي منفجر نشده و نيروي انتظامي در اين زمينه بسيار هوشيار است .

فرمانده انتظامي استان تهران تصريح كرد : مردم مطمئن باشند نيروي انتظامي مراقب امنيت جامعه است و تروريستهاي بمب گذار در برخي شهرهاي ايران عزيز را به سرعت دستگير كرده و تحويل قانون خواهد داد .