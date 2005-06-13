تمهيدات انتظامي در شهرستانهاي استان تهران افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، رضا زارعي در جمع خبرنگاران در كرج افزود : نيروهاي انتظامي براي تأمين امنيت تبليغات و روز انتخابات آمادگي كامل دارند و هم اكنون نيز بخشي از وظايف خود در بخش امنيت تبليغات را انجام مي دهند .
زارعي تصريح كرد : اين تعداد نيرو در دو هزار و 104 شعبه اخذ رأي در سطح شهرستانهاي استان تهران حضور خواهند يافت.
وي تخريب بمب در شهرستان كرج را تكذيب كرد و ياد آور شد: خوشبختانه در كرج بمبي منفجر نشده و نيروي انتظامي در اين زمينه بسيار هوشيار است .
فرمانده انتظامي استان تهران تصريح كرد : مردم مطمئن باشند نيروي انتظامي مراقب امنيت جامعه است و تروريستهاي بمب گذار در برخي شهرهاي ايران عزيز را به سرعت دستگير كرده و تحويل قانون خواهد داد.
وي بمب گذاري را حركت كور دشمن دانست و گفت : تروريستها كوركورانه دستورات دشمن را اجرا مي كنند، اما بدانند كه ملت ايران و نيروي انتظامي كاملاً هوشيار هستند و اين حركت آنها خللي در اراده ملت ايران ايجاد نخواهد كرد.
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