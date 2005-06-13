دكتر علي لاريجاني تحت تاثير عالمان بزرگ ديني است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از جامعه انجمنهاي اصناف و بازار تهران، دكتر محمد جواد لاريجاني در گردهمايي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار كه در مسجد حضرت امام خميني (ره) برگزار شده بود، ضمن بيان مطلب فوق به ويژگيهاي دكتر علي لاريجاني اشاره كرد و گفت: يكي از ويژگيهاي علي لاريجاني تدين اوست كه همانند تدين علماي بزرگ اسلامي است.

وي گفت: دكتر علي لاريجاني در فكر ديني تحت تاثير دو عالم بزرگ اسلامي يعني مرجع تقليد آيت الله ميرزا هاشم آملي و شهيد مطهري بوده است. فرزند آيت الله ميرزا هاشم آملي و داماد شهيد مطهري است. آيت الله ميرزا هاشم 7 هزار طلبه و 200 مجتهد تربيت و تعاليم داده اند.

وي افزود: ويژگي ديگر دكتر علي لاريجاني آشنايي او با دانش و تكنولوژي روز دنياست كه با آموزشهاي دانشگاهي بدست آمده و اين سرمايه بزرگي براي يك رئيس جمهور است.

دكتر محمد جواد لاريجاني يادآور شد: ويژگي ديگر دكتر علي لاريجاني توانمندي او در تصميم سازيهاي مهم است كه شاخصه اصلي مديريت مي باشد.

جواد لاريجاني تصريح كرد: يكي از شاخصه هاي مشروعيت قدرت در نظام جمهوري اسلامي اعتقاد به ولايت فقيه است و روساي قوا بايد بازوان محكمي براي ولايت امر باشند و دكتر علي لاريجاني به عنوان مدير معتقد به ولايت فقيه 10 سال و بازوي ولي فقيه در صدا و سيما خدمت كرد.

وي افزود: برخورداري از هوش و ذكاوت ساده از ديگر ويژگيهاي دكتر علي لاريجاني است.

محمد جواد لاريجاني با اشاره به توصيه مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و گزينش ملت ما در پاي صندوق هاي راي باعث سرافرازي ايران اسلامي در عرصه ها بين المللي است كه باعث استحكام نظام اسلامي مي شود و تهديدات دشمنان را خنثي مي كنند.

وي همچنين با اشاره به دفع تجاوزات دشمنان در هشت سال دفاع مقدس توسط جوانان برومند ايران خاطرنشان ساخت : امروز عزت و قدرت كشور ما در گرو مشاركت وسيع ملت در انتخابات رياست جمهوري است.

وي گفت : خط تفكر، خط اهل بيت (ع) است و شيرازه استقبال كشور ما نيز با پيروي از اسلام مي باشد و امروز قدرت اسلام براي ما در دنيا حيثيت ايجاد كرده است لذا راي ما در انتخابات بايد بر اساس تدين، عفت و پايبندي به اسلام باشد.

دكتر محمد جواد لاريجاني يادآور شد: اگر نامزدي براي جلب آراي بيشتر، بي ديني را ترويج داد نبايد به او راي دهيم.