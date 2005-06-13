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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۴۹

دكتر محمد جواد لاريجاني در مسجد حضرت امام خميني (ره):

دكتر علي لاريجاني تحت تاثير عالمان بزرگ ديني است

دكتر علي لاريجاني تحت تاثير عالمان بزرگ ديني است

دكتر محمد جواد لاريجاني گفت: در رياست جمهوري علي لاريجاني، يادگار خوبي از خدمت رساني در تاريخ ايران ثبت خواهد شد. بهترين گزينه براي رياست جمهوري آينده دكتر علي لاريجاني است و اگر او مسئوليت رياست جمهوري را بعهده گيرد يادگار خوبي از خدمت رساني به مردم در تاريخ ايران ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از جامعه انجمنهاي اصناف و بازار تهران، دكتر محمد جواد لاريجاني در گردهمايي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار كه در مسجد حضرت امام خميني (ره) برگزار شده بود، ضمن بيان مطلب فوق به ويژگيهاي دكتر علي لاريجاني اشاره كرد و گفت: يكي از ويژگيهاي علي لاريجاني تدين اوست كه همانند تدين علماي بزرگ اسلامي است.

وي گفت: دكتر علي لاريجاني در فكر ديني تحت تاثير دو عالم بزرگ اسلامي يعني مرجع تقليد آيت الله ميرزا هاشم آملي و شهيد مطهري بوده است. فرزند آيت الله ميرزا هاشم آملي و داماد شهيد مطهري است. آيت الله ميرزا هاشم 7 هزار طلبه و 200 مجتهد تربيت و تعاليم داده اند.

وي افزود: ويژگي ديگر دكتر علي لاريجاني آشنايي او با دانش و تكنولوژي روز دنياست كه با آموزشهاي دانشگاهي بدست آمده و اين سرمايه بزرگي براي يك رئيس جمهور است.

دكتر محمد جواد لاريجاني يادآور شد: ويژگي ديگر دكتر علي لاريجاني توانمندي او در تصميم سازيهاي مهم است كه شاخصه اصلي مديريت مي باشد.

جواد لاريجاني تصريح كرد: يكي از شاخصه هاي مشروعيت قدرت در نظام جمهوري اسلامي اعتقاد به ولايت فقيه است و روساي قوا بايد بازوان محكمي براي ولايت امر باشند و دكتر علي لاريجاني به عنوان مدير معتقد به ولايت فقيه 10 سال و بازوي ولي فقيه در صدا و سيما خدمت كرد.

وي افزود: برخورداري از هوش و ذكاوت ساده از ديگر ويژگيهاي دكتر علي لاريجاني است.

محمد جواد لاريجاني با اشاره به توصيه مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و گزينش ملت ما در پاي صندوق هاي راي باعث سرافرازي ايران اسلامي در عرصه ها بين المللي است كه باعث استحكام نظام اسلامي مي شود و تهديدات دشمنان را خنثي مي كنند.

وي همچنين با اشاره به دفع تجاوزات دشمنان در هشت سال دفاع مقدس توسط جوانان برومند ايران خاطرنشان ساخت : امروز عزت و قدرت كشور ما در گرو مشاركت وسيع ملت در انتخابات رياست جمهوري است.

وي گفت : خط تفكر، خط اهل بيت (ع) است و شيرازه استقبال كشور ما نيز با پيروي از اسلام مي باشد و امروز قدرت اسلام براي ما در دنيا حيثيت ايجاد كرده است لذا راي ما در انتخابات بايد بر اساس تدين، عفت و پايبندي به اسلام باشد.

دكتر محمد جواد لاريجاني يادآور شد: اگر نامزدي براي جلب آراي بيشتر، بي ديني را ترويج داد نبايد به او راي دهيم.

کد مطلب 194971

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