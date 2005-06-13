تا پايان ايستاده ام و به هيچ وجه كناره گيري نخواهم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني محسن رضايي، اين نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري روز دوشنبه در جمع مردم مرزنشين قصر شيرين و در مسجد جامع اين شهر اظهار داشت: به اعتقاد من، اگر وضع موجود تغيير نيابد، پيشرفتي نيز حاصل نخواهد شد و اين واقعيت را بايد پذيرفت كه قدرت براي عده اي ، موجبات كندي روند پيشرفت و توسعه كشور را فراهم كرده است.

رضايي با ابراز تاسف از وضعيت فعلي شهرستان قصر شيرين گفت: با نگاه به گذشته مشاهده مي كنيم كه چه سرمايه هاي عظيمي را براي آزادسازي قصر شيرين از دست داديم و متاسفانه اين شهر و مردم آن در حال حاضر در شرايط ناراحت كننده اي بسر مي برند و چيزي جز افسوس عايد ما نمي شود.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ضمن بيان خاطراتي از دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان داشت : اولين اشكهاي خود در جنگ را در شهر قصر شيرين ريختم و در همان لحظه از خداي خود خواستم تا به ما براي آزادي اين شهر كمك كند.

رضايي گفت: ما در آن زمان با عنايت خداوند و ايثارگري و شهادت جوانان و مردم غيور اين منطقه موفق به آزادي اين شهرها و خوشحالي مردم اين منطقه شديم، اما متاسفانه امروز بعد از گذشت 16 سال وضعيت اين شهرها رضايت بخش نيست.

دكتر رضايي در پاسخ به سوالي در رابطه با حوادث اخير اهواز با تاكيد بر لزوم برخورد جدي با افراد مقصر در اين حوادث گفت: از شنيدن اين خبر بسيار متاسف شدم، من نمي دانم چرا تا اتفاقي مي افتد مسوولان امنيتي بي توجهي خود را به گردن آمريكا و اسرائيل مي اندازند.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: وضع موجود بايد تغيير كند و تنها چيزي كه بايد باقي بماند نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

دكتر رضايي اظهار داشت: قصر شيرين مانند گوهري است كه بايد صيقل داده شود و براي اين كار تنها كافي است كه به اين شهر مثل تهران نگاه كرد.

وي افزود: چرا اين مناطق نبايد مانند تهران از امكانات و اعتبارات ويژه برخوردار باشند، من قول مي دهم كه در صورت موفقيت با برنامه ويژه خود، تحولي چشمگير را در اين مناطق به وجود آورم.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايجاد بازارچه هاي مرزي و تاسيس شهركهاي صنعتي مرزي را دو برنامه اصلي خود براي اين مناطق اعلام كرد و افزود: اجراي اين دو برنامه علاوه بر تاثير مستقيم بر اقتصاد منطقه مي تواند براي كل كشور نيز سود آور باشد.

وي افزود: دليل عدم پيشرفت ايران، رقابت نامتعارف دو نيروي سياسي موجود در كشور است كه يكي سعي در حفظ وضع موجود و ديگري قصد تغيير آن را دارد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: به دنبال يك دولت متفاوت با محوريت مردم هستم كه در آن براي شهر به شهر ايران برنامه ريزي شده است.