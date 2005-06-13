نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشجويان هشت دانشگاه به هاشمي رفسنجاني

به گزارش خبگزاري "مهر"، در اين نامه سرگشاده كه به اكبر هاشمي رفسنجاني كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نوشته شده، آمده است:

آقاي هاشمي رفسنجاني

پيچيدگي هاي شرايط و مناسبات انتخاباتي و رويكرد جديد مردم در مواجهه با نامزدها، و دسترسي آسان و بي دغدغه به آراء و جلب نظر جامعه را با چالش روبرو كرده است و از اين رهگذر زمينه و بستر ويژه اي را براي شفاف شدن ايده ها، افكار و دلمشغولي هاي سياسي نامزدها فراهم كرده است بطوريكه با اندكي توجه و دقت در رويكردهاي تبليغاتي و مولفه هاي مورد تاكيد آنان و ميزاني مكث بر روي روش هاي جمع آوري آراء از سوي كانديداها به خوبي ارتباط صادقانه و عالمانه آنان را با مردم نمايانگر مي سازد و چونان آينه تصوير روشن و واقعي از اعتقاد نامزدها به شعور و بينش مردم و توجه به خدمتگزاري و يا تمايلات قدرت خواهان آنان را نشان مي دهد چرا كه در منطق ما « هدف وسيله را توجيه نمي كند » .

آقاي هاشمي رفسنجاني

صحنه انتخابات نهم نشان داد بسياري از نامزدها و گروه هاي سياسي خرد و شعور مردم را دست كم گرفته اند و قدرت تشخيص جامعه اي را كه پستي و بلندي هاي فراواني را پشت سر نهاده است و در كوره حوادث تلخ و شيرين آب ديده گرديده است را به هيچ انگاشته اند به جاي مواجهه صادقانه و شفاف، و نماياندن چهره واقعي خود به مردم، سرنوشت سياسي خويش را به مشاوران تبليغاتي و كارشناسان جنگ رواني سپرده اند تا از آنان چهره اي مردم پسند بسازند.

آقاي هاشمي رفسنجاني

ما و شما شاهديم برخي نامزدها كه برخورداري از سابقه دفاع نظامي از سرزمين و دين مردم را مساوي با انعكاس چهره خشن و خشك از خود در جامعه تلقي كرده اند با صرف هزينه تبليغاتي سرسام آور تلاش مي كنند چهره اي اتو كشيده و با نشاط از خود به جامعه معرفي نمايند و در اين رويكرد آن چنان افراط كرده اند كه حسن حضور بسيجي وار خويش در دفاع مقدس را عيب پنداشته و آن را كتمان مي نمايند.

ما و شما شاهديم يكي از نامزدهاي انتخاباتي كه تلاش كرد با اپوزيسيون نمايي و رد صلاحيت شدن از سوي شوراي نگهبان خود را بزرگ جلوه دهد اكنون با مظلوم نمايي و استفاده ابزاري از جانباز اصلاحات !! راي گدايي مي كند.

ما و شما شاهديم يكي از نامزدها در شرايط سخت اقتصادي و معيشتي و بحران بي پولي جوانان با طرح ايران را سراسر كميته امداد مي نمايم در تلاش است آراي بالاي 18 سال را در سبد خويش جمع نمايد.

آقاي هاشمي رفسنجاني

مي خواهيم از موقعيت دانشجويي كه مستقل از قدرت و ثروت است با شما سخن بگوييم:

روندهاي مردم فريب و پوپوليستي ستادهاي تبليغاتي و انتخاباتي شما روي همه را سفيد كرده است و در بعضي موارد دست شارلاتانهاي تبليغاتي غربي را هم از پشت بسته است.

ستاد هاي تبليغاتي و انتخاباتي شما از يك سو با استفاده ابزاري از زنان و دختران كارناوال هاي تبليغاتي به راه مي اندازند و از ديگر سو با مظلوم نمايي آن را محكوم كرده و ساخته و پرداخته مخالفان خود معرفي مي نمايند.

و زماني كه دختران و پسران اسكيت سوار كه به طور هماهنگ از ستادهاي انتخاباتي شما در برابر چشمان ناظر مردم مانور مي دادند و با حركتي موزون و موزيكال با برچسب هاشمي ابراز احساسات مي كردند و اين يكي ديگر قابل تكذيب كردن و ساخته و پرداخته ديگران جلوه دادن نبود اين بار شما يا از وضعيت ستادهاي انتخاباتي خويش اظهار بي اطلاعي كرده و يا آن را تجلي احساسات انقلابي دانسته و اظهار نموده ايد نمي توانيد جلوي اين احساسات را بگيريد.

آقاي هاشمي رفسنجاني

دوستان و مشاوران شما در اين راه چنان افراط كرده اند كه چنان در اين مسير پيش رفته اند كه شما را مجبور كرده اند براي فائق آمدن بر نگراني هايي كه در پايگاه اجتماعي شما در انتخابات وجود دارد مانند بازيگر داستان هاي ملودرام با اشك و لبخند، گريه و خنده، غم و شادي، احساسات جامعه را با خواست قهرمان فيلم گره بزنيد.

آقاي هاشمي رفسنجاني

فيلم تبليغاتي شما كه از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد آب سردي بر چهره كساني بود كه به شما اعتماد داشتند و باورشان نمي شد شما براي كسب راي حاضر باشيد در دستان كارگرداني كه سابقه سينمايي چنين سوژه هايي را داراست مانند موم نرم شده باشيد.

آقاي هاشمي رفسنجاني

فيلم تبليغاتي شما نقطه ترديد عده اي را كه هنوز دل در گرو شما داشتند به علامت توقف و ايست درباره شما تبديل كرد و هدف شما براي خدمتگزاري به عنوان مهمترين دليل حضور در انتخابات را با علامت سوال بزرگي مواجه نمود.

آقاي هاشمي رفسنجاني

آيا خود شما نيز به دقت اين فيلم را قبل از پخش مورد بازبيني قرار داده بوديد يا سرنوشت سياسي خود را به حرفه هاي سياسي و تبليغاتي كه شما را براي قدرت مي خواهند سپرديد.

آيا برخي علما و بزرگان كه از شما حمايت كرده اند اين فيلم را ديده بودند؟

فكر مي كنيد بعد از ديدن اين فيلم همچنان بر نظر خويش باقي مانده اند ؟!

آقاي هاشمي رفسنجاني

روز بيست و هفتم خرداد ماه، ما و شما خواهيم ديد كه عقلانيت مردم و رشديافتگي سياسي آنان نقشه پروپاگانداي (تبليغات تجاري) سياسي را نقش بر آب خواهد كرد و ملت با حضور پرصلابت، انديشمندانه و محاسبه گرانه حساب و كتاب خويش را با كسانيكه به شعور مردم و حافظه تاريخي ملت بي اعتنايند، روشن خواهند كرد.

اما سخن آخر اينكه: هدف وسيله را توجيه نمي كند