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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۲۲

پس از انتخاب مجدد خود به سمت مديركلي آژانس اعلام كرد ؛

البرادعي:ايران به تعهدات خود پايبند بوده است

البرادعي:ايران به تعهدات خود پايبند بوده است

محمد البرادعي مديركل جديدالانتخاب آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت كه ايران به تعهدات خود مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم پايبند بوده است و اين امري بسيار مهم تلقي مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه ، البرادعي ضمن ابراز خشنودي از انتخاب خود و ابراز تمايل براي همكاري با آمريكا اعلام كرد: حتي باوجوديكه بازرسان به اين نكته پي برده اند كه ايران فقط  تا زمان بازرسي آژانس در سال 2003 فعاليت هاي حساس اتمي خود را مخفي كرده است ليكن رسيدگي به اين مساله كه آيا تهران بطور مخفيانه به توسعه تسليحات هسته اي اقدام مي كند ياخير بازهم ادامه خواهد داشت .

ديپلماتها همچنين اعلام كردند كه البرادعي خواسته است تا با آمريكائي ها كار كند و تمايل دارد بر روي برخي موضوعات مصالحه كند.

اين ديپلماتها اعلام كردند كه بعيد است تغييري  در نگرش البرادعي در خصوص رژيم بازرسي ها صورت گيرد.

کد مطلب 194978

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