مجموعه شعر "سيرنگ" منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، "سيرنگ" در بر گيرنده شعرها و چكامه هاي استاد " مشفق كاشاني" در ارتباط با حماسه هاي هشت سال دفاع مقدس ايران در مقابله با مهاجمان است.

شاعر طي يادداشتي در مقدمه كتاب خود آورده است : " شهادت و شهيد ، چه راز شگرف و چه مضامين والا و متعالي كه توصيف آن از حيطه لفظ و عبارت فراتر است و تعريف آن از حيز نطق و بيان برتر ، چگونه ممكن است اقيانوس بي كرانه را در كوزه جاي داد؟"

سيرنگ ، در 182 صفحه و با شمارگان 3300 نسخه منتشر شده است.

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