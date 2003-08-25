به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، "سيرنگ" در بر گيرنده شعرها و چكامه هاي استاد " مشفق كاشاني" در ارتباط با حماسه هاي هشت سال دفاع مقدس ايران در مقابله با مهاجمان است.
شاعر طي يادداشتي در مقدمه كتاب خود آورده است : " شهادت و شهيد ، چه راز شگرف و چه مضامين والا و متعالي كه توصيف آن از حيطه لفظ و عبارت فراتر است و تعريف آن از حيز نطق و بيان برتر ، چگونه ممكن است اقيانوس بي كرانه را در كوزه جاي داد؟"
سيرنگ ، در 182 صفحه و با شمارگان 3300 نسخه منتشر شده است.
با مشاركت نشر فرهنگ گستر و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ، مجموعه شعر "سيرنگ" منتشر شد.
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