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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۳۲

توسط نشر فرهنگ گستر

مجموعه شعر "سيرنگ" منتشر شد

مجموعه شعر "سيرنگ" منتشر شد

با مشاركت نشر فرهنگ گستر و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ، مجموعه شعر "سيرنگ" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، "سيرنگ" در بر گيرنده شعرها و چكامه هاي استاد " مشفق كاشاني" در ارتباط با حماسه هاي هشت سال دفاع مقدس ايران در مقابله با مهاجمان است.
شاعر طي يادداشتي در مقدمه كتاب خود آورده است : " شهادت و شهيد ، چه راز شگرف و چه مضامين والا و متعالي كه توصيف آن از حيطه لفظ و عبارت فراتر است  و تعريف آن از حيز نطق و بيان برتر ، چگونه ممكن است اقيانوس بي كرانه را در كوزه جاي داد؟"
سيرنگ ، در 182 صفحه و با شمارگان 3300 نسخه منتشر شده است.
کد مطلب 19498

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