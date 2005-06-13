دكتر علي عباسپور در گفتگو با "مهر" : رييس جمهور منتخب بايد از جناح بازي در دانشگاه ها و استفاده ابزاري از مراكز دانشگاهي جلوگيري كند // حمايت غيرعلمي مديران دانشگاه ها از نامزدي خاص، شايسته جامعه دانشگاهي نيست

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : دانشگاه ها همواره پرچمدار آينده نگري در جامعه بوده اند و دانشگاه هاي ما نيز بايد در زمينه تحليل گري علمي نقش خود را به خوبي بازي كنند.

وي تصريح كرد : متاسفانه درسال هاي گذشته دانشگاه هاي ما دستخوش اعمال نفوذ جناح هاي سياسي قرار گرفته اند و محيط مقدس دانشگاه جايگاه اميال و اغراض سياسي شده است. بنابراين دانشگاه هاي ما از اين استفاده ابزاري جناح هاي سياسي ضربه هاي شديدي متحمل شده اند.

عباسپور افزود: در سال هاي گذشته شاهد اعمال سليقه جناحي در تعيين مديريت دانشگاهي بوده ايم. البته اين اعمال سليقه نه تنها در كل بدنه اجرايي كشور اعمال شد بلكه در دانشگاه ها نمود بارزتري پيدا كرد و در حقيقت چيزي كه به آن توجه نشد همان مسئله اصل شايسته سالاري بود. در واقع جناح سالاري به جاي شايسته سالاري در بدنه اجرايي كشور حاكم شد.

وي تصريح كرد: متاسفانه مراكز دانشگاهي كه بايد كمترين تاثيرپذيري را از اين نظر داشته باشند بيشترين ضربه را به دليل جناح بازي در انتصاب مديريت ها خوردند. روساي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان ابزاري در دست وزارت علوم قرار گرفتند و اين شايسته مديريت علمي در يك نظام توسعه يافته يا نظامي كه مي خواهد به سمت توسعه پايدار حركت كند، نيست. هم اكنون نيز شاهديم كه با اعمال نظر و در حقيقت شانتاژهايي كه صورت مي گيرد مديريت مراكز دانشگاهي با يك حركت بدون تحليل علمي نامزد خاصي را انتخاب مي كنند.

دكتر عباسپور ياد آورشد: اين در حقيقت شايسته مراكز علمي و مديريت دانشگاه هاي ما نيست كه چنين رفتاري داشته باشند. حمايت از يك نامزد اشكالي ندارد ولي بايد بر اساس اصول و عناصر علمي صورت گيرد. بخصوص اينكه اين انتخاب از طرف عده اي فرهيخته صورت مي گيرد.

وي افزود: مديراني كه با اعمال نفوذ در سال هاي گذشته نصب شده اند و چهره غيرعلمي از مديريت دانشگاه به نمايش گذاشته اند به طور ابزاري در دانشگاه ها در حمايت از نامزدي خاص به كار گرفته مي شوند.

عباسپور تصريح كرد : متاسفانه در وزارت علوم از تغيير يك دوره به دوره ديگر شاهد ضربه سنگيني بر پيكر مديريت دانشگاه بوديم. به صورتي كه در تعداد زيادي از دانشگاه ها و مراكز علمي، كساني كه از نظر علمي سابقه مناسبي نداشتند به مديريت گمارده شدند و مديريت ها به اعضاي هيات علمي جوان و با درجه استادياري سپرده شد. اين تضعيف مديريت در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مشكلات عديده اي از نظر فرهنگي، علمي و تحقيقاتي در دانشگاه ها بوجود آورد.

وي افزود : مديراني كه علي الاصول بر اساس نظام جناح سالاري انتخاب شدند پاسخ جناحي خود را با حمايت غيرعلمي از يك نامزد اعلام كرده اند. اين شايسته مراكز آموزشي ما نيست و اميدواريم رييس جمهوري كه انتخاب مي شود بتواند به وضعيت جناح بازي در دانشگاه ها، استفاده ابزاري از دانشگاه ها و بكارگيري مديراني كه به صورت جناحي عمل مي كنند پرهيز كند.