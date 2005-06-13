از آقايان دكتر توكلي و دكتر ولايتي متشكريم و از ديگر كانديداهاي اصولگرا گله مند // آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان كانديداي مشروط جامعه روحانيت معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، متن كامل بيانيه جامعه روحانيون مبارز تهران به شرح ذيل است:

بسمه تعالي

ملت شريف و بزرگوار ايران با اهداء درود و سلام

اينك كه در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي قرار داريم جامعه روحانيت مبارز تهران خاطر منيع شما را به نكاتي چند معطوف مي دارد.

1- همه مي دانند كه قوه مجريه و در راس آن شخص رئيس جمهور در قانون اساسي و نظام اسلامي جايگاه ويژه اي از مسئوليت را به عهده دارد.

2- انجام اين مسئوليت خطير بدون مشاركت و حضور آحاد ملت در انتخابات رئيس جمهوري مومن و انقلابي و شايسته امكان پذير نمي باشد.

3- با توجه به اوضاع داخلي و تهديد هاي خارجي، انتخابات در اين دوره از اهميت بيشتري برخوردار است و رئيس جمهور منتخب بايستي داراي ايمان، استقامت، شجاعت، لياقت، اطلاعات و مديريت فوق العاده اي باشد تا با انتخاب همكاران و وزرايي از اين دست بتواند كشتي متلاطم انقلاب را به ساحل نجات رهبري كند.

4- رئيس جمهوري اسلامي ايران بايستي افزون بر اطلاعات عمومي و ديني و تجارب اكتسابي، همواره نامه امير المومنين عليه السلام به مالك اشتر را و وصيتنامه سياسي - عبادي امام راحل را مرور كرده و نصب العين برنامه هاي خود قرار دهد و فرياد امام را مد نظر داشته باشد كه مي فرمود: نگذاريد انقلاب به دست نااهلان بيافتد" از اين رو بايستي در گزينش مديران و وزراء مومن و شايسته، به تعهد خود وفادار باشد.

5- اصولا انتخابات يعني مراجعه به آراء و افكار عمومي و عقل جمعي در مسائل اجتماعي و سياسي، بديهي است خرد جمعي با تشتت آراء و تفرق در تصميم گيري نهائي امري غيرمعقول مي نمايد و تضارب آراء سرانجام بايستي به تصميم جمعي منتهي گردد.

6- پاسداري از دستاوردهاي انقلاب كه با راي اكثريت ملت تاييد شده است مهمترين آرمان ملت مسلمان ايران و بنيانگذار كبير انقلاب است و ملت ايران هيچگاه تسامح و تساهل در حفظ آن را جايز نمي شمارد.

7- دستاوردهاي انقلاب را نمي توان تنها به مسائل مادي اقتصادي رفاهي و آزادي هاي سياسي محصور كرد كه مسائل فرهنگي و عدالت اجتماعي و اجراي احكام اسلامي سرلوحه مطالبات و شعارهاي عمومي ملت بوده و قابل اغماض نمي باشد.

8- ما معتقديم تسامح و تساهل در برابر ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي و اخلاقي و احيانا برخوردهاي تشويق آميز در اين راستا بازتاب هايي را در پي خواهد داشت كه افراد مومن متعهد و انقلابي را ناگزير از عكس العملهاي تند خواهد كرد و چنانكه امام راحل فرمودند اگر مسئولان به وظايف عمل نكنند مردم انقلابي بايستي شخصا قيام كنند و نگذارند احكام اسلامي به زمين مانده و مسئولان امر در راه انحراف گام بردارند و چنانچه مسئولان امر به وظايف شرعي و امر به معروف و نهي از منكر عمل مي كردند مسلما با چنين اقدامهاي تند روبرو نمي شدند تا در نتيجه افراد مومن و حزب اللهي را به افراط و تفريط متهم سازند و انقلاب را از اين سرمايه عظيم ديني و ملي محروم سازند.

9- با توجه به مراتب مذكور، از يكسال پيش گروهي از افراد مومن و متعهد احساس مسئوليت كرده و براي ورود در عرصه انتخابات اعلام آمادگي نمودند. جامعه روحانيت مبارز تهران همانند ساير اقشار از نخبگان و دانشمندان اعم از روحاني و دانشگاهي قضيه را به فال نيك گرفته و سرانجام اين پراكندگي را نويد بخش وحدت و اجماع تلقي نمودند از اين رو در راستاي ايجاد وحدت با همكاري جمعي از علما و فقهاء و رجال سياسي مذهبي مساله وحدت را پي گيري نمود. با اين كه نامزدهاي محترم هر روز نويد وحدت سر مي دادند ولي هرچه به انتخابات نزديكتر مي شديم جز شعار و اظهار تمايل چيزي ديده نشد. ما از اين برادران گله منديم و گله هاي خود را در دفتر خاطرات انقلاب و نظام اسلامي محفوظ و مضبوط خواهيم داشت.

در اين ميان، جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني تا آخرين روزهاي شروع ثبت نام، حضور خود را به عدم وصول به انتخاب فرد اصلح در جبهه اصولگرايان منوط مي كرد ولي متاسفانه نامزدهاي محترم به جز جناب آقاي دكتر توكلي و جناب آقاي دكتر ولايتي عملا در جهت وحدت گامي برنداشتند. آقاي توكلي مدتي پيش از ثبت نام و آقاي ولايتي با ورود آقاي هاشمي طبق وعده قبلي اعلام انصراف نمودند. جامعه روحانيت به سهم خود لازم مي داند از اين دو برادر عزيز قدرداني و سپاسگزاري كند. ناگفته نماند، در اين مدت جامعه روحانيت مبارز تهران در راستاي وحدت و بيان مطالبات مشروط خود با آقاي هاشمي رايزنيهايي داشت و نگرانيها و دغدغه ها و مطالبات خود را با حضور ايشان در عرصه انتخابات به طور شفاف در ميان گذارد و پس از نام نويسي و حضور ايشان در عرصه انتخابات، جامعه روحانيت با يكي از سه گزينه سكوت مطلق، معرفي رقيب براي ايشان و معرفي ايشان به عنوان نامزد جامعه به طور مشروط روبرو گرديد.

و سرانجام با توجه به بررسي هاي اوضاع از جميع جهات و حفظ مصلحت انقلاب و با احترام به ساير نامزدها جناب آقاي هاشمي رفسنجاني را به عنوان كانديداي جامعه مشروط به موارد فوق معرفي و همواره مطالبات مشروع خود را از ايشان مضبوط و محفوظ مي دارد و از باب نصيحت به ائمه مسلمين و اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر خواسته هاي خود را كه همانا خواسته هاي ملت اسلامي است از ايشان كه اعتراف به نقد پذيري نموده اند و از ساير مسئولان در دولت و حكومت مطالبه خواهد كرد.

در خاتمه اميد است كه ملت شريف و بزرگوار با حضور قاطع و دشمن شكن در پاي صندوق هاي راي، دشمنان اسلام و ايران اسلامي را براي چندمين بار مايوس سازند. انشاء الله تعالي سربلند و پيروز باشيد.



و السلام عليكم و رحمه الله

جامعه روحانيت مبارز تهران

23/3/84