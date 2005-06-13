گري سيمور : برغم فشار آمريكا البرادعي نتوانست دلايلي براي متهم كردن ايران پيدا كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،"گري سيمور" در اين باره اظهارداشت :گرچه آژانس نتوانست دليلي براي اثبات ادعاي آمريكا پيدا كند ليكن سؤالات زيادي در باره توانائي و ظرفيت تسليحات هسته اي ايران وجود دارد كه به آنها پاسخ داده نشده است و آژانس نمي تواند خيلي زود به بازرسي هاي خود در اين باره پايان دهد.

سيموراظهار داشت:" البرادعي هميشه طرفدار راه حل مسالمت آميز براي برنامه هاي هسته اي ايران بوده است و اين مورد توافق اين كشور با اروپا نيز هست".

مشاورتسليحاتي بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا درادامه اظهار داشت:"اگر البرادعي اكنون اقدام به ختم پرونده نمايد ايراني ها خواهند گفت كه ديگر دليلي براي ادامه تعليق برنامه غني سازي اورانيوم وجود نداردكه من تصور نمي كنم كه البرادعي بخواهد چنين كاري بكند".

لازم به ذكراست اخيراً درمحافل كارشناسي ومتخصصين غربي اظهارنظرهاي تندي درباره برنامه هاي هسته اي ايران صورت مي گيرد كه فاقد يافته هاي كارشناسانه مي باشد بطوري كه چندي پيش "گري مل هولن" مدير پروژه كنترل تسليحات هسته اي ويسكانسين درآمريكا نيز اعلام كرد:"ما بايستي درباره اين مساله فكر كنيم كه اگرما با يك ايران داراي بمب اتم زندگي مي كرديم چه اتفاقي مي افتاد".

وي گفت:اگرايران تسليحات هسته اي خود را توسعه داده است اين اقدام آمريكا را مجبورخواهد كرد تا اين مساله را در نظر بگيرد كه مصر، عربستان و شايد ديگر كشورها را در منطقه تشويق كند به توسعه تسليحات اتمي اقدام نكنند.

"جفري كمپ" مقام سابق شوراي امنيت ملي آمريكا نيزكه درحال حاضردرمركزنيكسون مشغول بكار است در اين باره گفت :هيچ راهي وجود ندارد ايالات متحده يا اروپا تلاش خواهند كرد تا كشور پرغرور ايران با 70 ميليون نفرجمعيت و منابع فراوان، از دستيابي به يك بمب اتم- البته اگر ايران فقط خواهان يك بمب باشد - مانعت بعمل آورند.

كمپ گفت:بدون دگرگوني اساسي در رهبري ايران كه با تمايلاتي در بخشي از دولت بوش براي دست زدن به خطرات بزرگ تركيب شده است، آمريكا درماههاي آتي در بعضي از مسائل در دوره اي بحراني با ايران قرار خواهد گرفت.