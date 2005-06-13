معاون فناوري وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : پارك هاي علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد برخوردار مي شوند

دكتر مصطفي كريميان اقبال در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين خبر افزود: طبق ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه پارك هاي علم و فناوري مي توانند از مزاياي مناطق آزاد استفاده كنند.
وي تصريح كرد: آئين نامه اين ماده كه در وزارت علوم تنظيم شده به زودي در هيئت وزيران مطرح خواهد شد. اميدواريم اين طرح هرچه زودتر به تصويب هيئت وزيران برسد.
معاون فن آوري وزارت علوم يادآور شد : با تصويب اين آئين نامه شركت هايي كه در پارك هاي علم و فناوري مستقر هستند مي توانند از مزاياي مناطق آزاد برخوردار شوند. اين قضيه به رشد و توسعه فناوري در كشور كمك شاياني مي كند زيرا با مزاياي اين ماده قانوني و آئين نامه مربوطه فعاليت شركت هاي مبتني بر دانايي تسهيل و رشد و توسعه فناوري تسريع مي يابد.
نظر شما