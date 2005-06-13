  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۵۴

معاون فناوري وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : پارك هاي علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد برخوردار مي شوند

معاون فناوري وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : پارك هاي علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد برخوردار مي شوند

معاون فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: قوانين مناطق آزاد تجاري به پارك هاي علم و فناوري تعميم داده مي شود و پارك هاي علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد بهره مند مي شوند.

دكتر مصطفي كريميان اقبال در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين خبر افزود: طبق ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه پارك هاي علم و فناوري مي توانند از مزاياي مناطق آزاد استفاده كنند.

وي تصريح كرد: آئين نامه اين ماده كه در وزارت علوم تنظيم شده به زودي در هيئت وزيران مطرح خواهد شد. اميدواريم اين طرح هرچه زودتر به تصويب هيئت وزيران برسد.

معاون فن آوري وزارت علوم يادآور شد : با تصويب اين آئين نامه شركت هايي كه در پارك هاي علم و فناوري مستقر هستند مي توانند از مزاياي مناطق آزاد برخوردار شوند. اين قضيه به رشد و توسعه فناوري در كشور كمك شاياني مي كند زيرا با مزاياي اين ماده قانوني و آئين نامه مربوطه فعاليت شركت هاي مبتني بر دانايي تسهيل و رشد و توسعه فناوري تسريع مي يابد.

کد مطلب 194993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها