اينديپندنت: برنامه مخفي دولت انگليس در تعويق ارائه راه حل دفع پسمانهاي هسته اي فاش شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه اينديپندنت، مقامات دولتي مسئول سوخت هسته اي انگليس برنامه اي را براي ذخيره و انبار مواد خطرناك هسته اي در اطراف انگليس و دور از دسترس مردم ارائه داده اند.

انتظار مي رود كه اين برنامه در اين هفته در پشت درهاي بسته با حضور كارشناسان هسته اي و مقامات محلي مورد بررسي قرار بگيرد.

بيشترمتخصصين هسته اي معتقدند كه بهترين روش براي دورنگه داشتن تاثيرات اين پسمان هاي هسته اي با راديو اكتيويته بسيار بالا، دفن اين زباله هاي هسته اي در عمق حداقل 900 فوت (در حدود 300 متر) در زير زمين است.

ذخيره كردن اين ضايعات هسته اي خطرات بسيار جدي را در بدنبال خواهد داشت كه از اين خطرات مي توان به احتمال نشت اين موارد راديو اكتيو كه به راحتي مي تواند سلامتي مردم را در معرض خطر قرار بدهد و همچنين آسيب پذير بودن انها در صورت دستيابي تروريستها به آن اشاره كرد.

به نوشته اينديپندنت اين ايده 30 سال پس از كوتاهي در خنثي سازي نيروگاهي در انگليس حمايت مي شود. بسياري از وزراي دولت انگليس معتقدند كه توافق در مورد پسمان هاي هسته اي بايد پيش از هرگونه تصميم گيري در مورد ساخت نيروگاه هاي بيشتر هسته اي انجام شود.

نيركس (Nirex) آژانس مستقل دفع پسمان هسته اي در انگليس هفته گذشته ليستي از 12 مكان براي دفع پسمان هسته اي را در تلاش براي حل اين بحران براي پايان دادن به تخلفات سال 1997 منتشر كرد.

در سال 1997 " جان گامر" وزير وزير محيط زيست وقت انگليس وجود چنين پايگاه هايي را درنزديكي مجتمع هسته اي سلافيلد (Sellafield) رد كرد. وزراي كابينه انگليس در نظر دارند تا تحقيقات جديدي در اين مورد را سال آينده آغاز كنند.

به گزارش مهر، هفته گذشته روزنامه گاردين در انگليس از انتشار ليست محرمانه اي از 537 سايت هسته اي انگليس كه به نظر مي رسد براي نگهداري 250 هزار متر مكعب پسمان هسته اي ظرفيت دارند، خبر داد.