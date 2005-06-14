ايران آزاد ترين و مستقل ترين كشور دنيا است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمدي نژاد كه در مسجد جامع شهر آستانه اشرفيه سخن مي گفت مشكلات امروز كشور را ناشي از فاصله گرفتن بخشي از مديران از مسير انقلاب اسلامي و جهت گيري هاي مردم و رونق گرفتن اشرافي گري دولتي دانست .

وي گفت: نگاه برخي از مديران دولت كه عدالت طلب، انقلابي و مردمي نيستند موجب بروز مشكلات شده است و حل اين معضل به دست ملت و با تشكيل دولت اسلامي مردمي خواهد بود.

دكتر احمدي نژاد افزود: برخي مديران ارشد ضعف هاي خود را پشت بزرگ نمايي مشكلات پنهان مي كنند و برخي ديگر ماموريت دارند دل ملت را خالي كنند و از آنها نمي شود انتقاد كرد يا پيشنهادي به آنان ارايه داد چرا كه آنها كار خود را مي كنند.

استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: مگر مي شود يك مدير اسلامي در كنار مردم زندگي كند و ببيند آنها مشكلات بزرگ دارند و شب سر خود را راحت بر بالين بگذارد و يا با قطع رابطه با مردم هر هفته به مناطق خوش آب و هوا سفر كند.

دكتر احمدي نژاد در خصوص رونق اشرافي گري دولتي نيز اظهار داشت: شهرداري تهران قبلا در ريخت وپاش ها شاگرد اول بود و يك معاون ماهانه تا سقف 8 ميليون تومان براي پذيرايي از خود و دوستانش از بودجه بيت المال هزينه مي كرد و مديران شهرداري از بودجه مردم به سفرهاي بي حاصل خارج از كشور مي رفتند اما با مصوبه شوراي شهر از اين اقدامات جلوگيري شد و با اين اعتبارات صندوق ازدواج جوانان و 200 پارك احداث و مدارس نوسازي و تجديدبنا شد.

كانديداي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري از ملت ايران به عنوان ملتي بزرگ و فرهنگ ساز ياد كرد و گفت: امروز به بركت انقلاب اسلامي ما آزاد ترين و مستقل ترين كشور هستيم و همه اركان نظام اسلامي توسط مردم انتخاب مي شوند.

شهردار تهران با برشمردن دستاوردهاي انقلاب اسلامي تصريح كرد: ما براي رسيدن به جامعه پيشرفته، مقتدر و نمونه اسلامي هنوز بايد كارهاي زيادي انجام دهيم.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوال يكي از حضار در خصوص روند تخريب ها عليه وي خاطرنشان كرد : توهين هاي زيادي در اين دو سال به من و مديريت شهري شد و ما از همه آنها گذشت مي كنيم اما اگر كسي حقوق ملت را ضايع و نسبت به ملت انقلاب، فرهنگ و مقدسات و منافع ملي ما توهين كند با تمام وجود در برابر او ايستادگي كرده و كوتاه نخواهيم آمد.

براساس اين گزارش، دكتر احمدي نژاد پس از سخنراني در جمع مردم آستانه اشرفيه به زيارت آستان مطهر آقا سيد جلال الدين اشرف برادر امام رضا (ع) كه در اين شهر مدفون است، رفت.