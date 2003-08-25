وزير كشور فردا به مجلس مي رود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي وزير كشور براي پاسخگويي به سوالات 12 نفر از نمايندگان شهرهاي شمالي استان خراسان درخصوص اعتبارات مرزي اين استان در صحن علني مجلس حضور مي يابد .

علي ظفرزاده نماينده مشهد يكي از سوال كنند گان با بيان اين مطلب گفت : برخلاف رويه سالهاي قبل در تخصيص اعتبارات مرزي در سال جاري سهم مرزهاي شمالي خراسان ناديده گرفته شده است. وي با اشاره به اينكه استان پهناورخراسان با كيلومترها مرز مشترك با كشورهاي همسايه، علاوه بر تامين امنيت مرزي با افغانستان، در مرزهاي شمالي اين استان نيز به اعتباراتي جهت تامين امنيت نيازمند است افزود: اهميت و ضرورت ايجاد امنيت در مرزهاي شمالي خراسان نيز از مرزهاي شرقي كمتر نيست و نمايند گان سئوال كننده خواستار تخصيص اعتبار براي تامين امنيت مرزهاي شمال خراسان همچون مرزهاي شرقي هستند .

وي همچنين اعلام كرد : 20 ميليارد تومان اعتبار براي تامين امنيت مرزي استان خراسان در سال جاري اختصاص يافته است .