تاثير خنده در افزايش كيفيت كار معلمان// كاهش توليد مواد شيميايي در بدن با شاد زيستن

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، محققان دريافته اند كه خنديدن باعث مي شود كه معلمان راحت تر بتوانند از عهده فشارهاي ناشي از كار برآيند چون اين تحقيقات نشان داده كه خنديدن موجب افزايش سطح آموزش در مدارس و كاهش ميزان استرس در معلمان مي شود.

بر اساس اين گزارش، مطالعه بر روي 20 نفر از معلمان نشان داده كه تمرين خنديدن به طور منظم باعث مي شود كه ميزان رضايت شغلي در ميان معلمان افزايش يافته و كيفيت، ارتباط همكاران و دانش آموزان نيز به مراتب بهتر شود.

بر پايه اين گزارش، معلمان شركت كننده در اين مطالعه كه هفته اي يك بار به مدت 45 دقيقه زير نظر كارشناسان خنديدن را تمرين مي كردند پس از 5 هفته كيفيت كارشان در مقايسه با ديگر همكارانشان به مراتب بهتر بوده است.

نتايج اين تحقيق همچنين نشان مي دهد شاد زيستن بر سلامت قلب بسيار موثر است چون گروهي از محققان در بررسي هاي خود دريافتند كه شادي و خوشحالي باعث كاهش توليد مواد شيميايي مضطرب كننده در بدن مي شود.

بر پايه اين گزارش، به گفته پژوهشگران اين تاثير به حدي است كه اگر افراد شاد دچار فشار رواني هم شوند مواد شيميايي كه خطر حملات قلبي را افزايش مي دهد، در بدن آنها كمتر از ديگران توليد خواهد شد.