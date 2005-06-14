آمريكا به خانواده هاي قربانيان بمب گذاري در اهواز تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،" شون مك كورمك " سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ما اعمال خشونت آميزي را كه منجربه كشته شدن تعدادي بي گناه درايران شد محكوم مي كنيم وبه خانواده هاي قرباني تسليت مي گوييم ضمنا براي تمام مجروحان اين حوادث آرزوي شفا مي كنيم .

كورمك تصريح كرد: ما هيچ گونه اطلاعي درمورد عاملان بمب گذاريها دراهواز نداريم اما ايران عاملان اين انفجارها را به جدايي طلبان عرب، تروريست هاي مورد حمايت آمريكا و بعثيهاي طرفدار صدام ديكتاتور سابق عراق نسبت داده است .

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا افزود: واشنگتن درگذشته نيزنگراني خود را نسبت به اعمال خشونت آميزو تحريكات در خوزستان وبويژه كشته شدن شماري از افراد و نيز دستگيري صدها نفر در آوريل 2005 ميلادي ابرازكرده بود.

درادامه اين خبرآمده است كه درجريان4 مورد بمب گذاري در اطراف ساختمان ها ومكان هاي عمومي در شهر اهواز واقع در جنوب غربي ايران روز يكشنبه 8 تن كشته و 75 تن ديگر مجروح شدند و اين درحالي است كه چند روز تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور باقي نمانده است.

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: عصرروز گذشته هم انفجار بمب در تهران دو كشته برجاي گذاشت.

لازم به ياد آوري است كه با وجود اينكه دولت آمريكا بارها در طرحهاي خصمانه خود درمورد ايران شكست خورده است ولي در سال جاري مبالغ هنگفتي را براي خرابكاري و اعمال خشونت آميز در ايران جهت سرنگوني دولت جمهوري اسلامي اختصاص داده است.