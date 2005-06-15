وقتي خون تو در رگهاي من جاري مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر امسال دومين سالي است كه روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد به عنوان روز جهاني اهدا كنندگان خون از سوي 192 كشور عضو سازمان جهاني با شعار "ستودن خون اهدايي شما" گرامي داشته مي شود.

با نگاهي گذرا به اتفاقاتي كه طي سال هاي اخير در كشور ما و يا كشورهاي ديگر از جمله عراق به دليل استفاده بيماران از خون هاي آلوده افتاده است، اهميت خون پاك را بيش از پيش احساس مي كنيم.

صدها بيمار هموفيلي به دليل استفاده از فراورده هاي خوني آلوده به بيماري هايي همچون ايدز و هپاتيت مبتلا شدند، البته در حال حاضر با وجود دستگاه هاي پيشرفته براي تشخيص خون هاي آلوده امكان اين اتفاق به مراتب كمتر است، اما هنوز هم مطمئن ترين راه براي تهيه فراورده هاي خوني سالم استفاده از خون اهدا كنندگان مستمر است.

اين در حالي است كه سالانه بيش از 81 ميليون واحد خون در سراسر جهان اهدا مي شود، كه فقط 38 درصد از اين اهدا در كشورهاي در حال توسعه انجام مي گيرد، در حالي كه بيشترين مصرف كننده خون هاي اهدا شده و فراورده هاي خوني با 82 درصد از جمعيت جهان همين كشورها هستند.

اهداي خون سالم، يك وظيفه اجتماعي

14 ژوئن سالروز تولد لند استاينر (كاشف گروه هاي خوني A.B.O ) جهت قدرداني و بزرگداشت اهدا كنندگان خون داوطلبانه و بدون چشمداشت در نظر گرفته شده و اميد است برگزاري مراسم اين رو، زمينه مناسب براي افزايش اطلاعات عموم در جهت اهمين اهداي داوطلبانه شود و به تدريج اهداي خون مستمر جزيي از فرهنگ ملي هر كشوري شود.

طبق آمار از هر 3 نفر يك نفر در طي زندگي نياز به خون يا فراورده هاي خوني خواهد داشت ، بنابراين ضرروي است اگر از سلامت كامل برخورداريم به عنوان يك وظيفه اجتماعي حداقل سالي 2 بار خون اهدا نموده و بدين وسيله به سلامت جامعه كمك نماييم.

چرا كه روز جهاني اهدا كنندگان خون نقش مهمي در كاهش انتقال بيماريهاي جدي مانند ايدز و ويروس آن، مالاريا، هپاتيت B و C ايفا مي‌كند و البته طبق آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت و بر اساس بررسي جهاني، حداقل 65 كشور جهان خون‌هاي اهدايي را براي اطمينان از عدم ابتلا به ويروس ايدز، هپاتيت B و C، سفليس مورد آزمايش قرار نداده‌اند.

فقدان اهدا كنندگان مستمر خون در بيش از 71 كشور جهان

رييس سازمان انتقال خون ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر مي گويد: طبق آمارهاي منتشره از سوي سازمان بهداشت جهاني 71 كشور جهان فاقد اهدا كننده مستمرند.

دكتر علي اكبر پور فتح الله مي افزايد: در حال حاضر 90 درصد از اهداكنندگان مستمر در كشورهاي توسعه يافته اند و تنها 10 درصد از اين اهدا كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته حضور دارند.

وي تصريح مي كند: اهدا كنندگان مستمر به دليل انجام آزمايش هاي مكرر و آشنايي با فرهنگ اهداي خون در مورد سلامت خون نقش مهمي را ايفا مي كنند.

دكتر پورفتح الله اظهار مي دارد: يكي از مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته در زمينه كفايت و سلامت خون با آن مواجهند، فقدان اهدا كنندگان مستمر است.

رييس سازمان انتقال خون خاطر نشان مي كند: خوشبختانه در كشور ما به خاطر سابقه طولاني انتقال خون و همكاري مردم و برنامه هاي مختلفي كه تاكنون اجرا شده، در حال حاضر 43 درصد خون و فراورده هاي خوني ما از طريق اهدا كنندگان مستمر به دست مي آيد، البته اين بدان معني نيست كه ما ديگر نيازي به افزايش اين آمار نداريم، شاخص كشور ما با شاخص جهاني فاصله چنداني ندارد اما همانطور كه كشورهاي توسعه يافته براي افزايش شاخص خود تلاش مي كنند ما نيز بايد تلاش كنيم تعداد اهدا كنندگان مستمر خود را افزايش دهيم تا به اين ترتيب ضريب اطمينان سلامت خون و فراورده هاي خوني در كشورمان افزايش پيدا كند.

سازمان انتقال خون و مشكلاتي كه وجود دارد

اما مدير كل سازمان انتقال خون استان تهران ضمن گراميداشت روز جهاني تقدير از اهدا كنندگان مستمر مي گويد: نكوداشت چنين روزي به همه مردم يادآوري مي كند كه انسان هايي وجود دارند كه به خون سالم آن ها نيازمندند.

وي مي افزايد: وجود اهدا كنندگان مستمر سلامت جامعه را تضمين مي كند، اين افراد به دليل آگاهي كه دارند و مشاوره و آزمايش هايي كه بر روي آنها صورت مي گيرد براي اهداي خون بسيار مورد اطمينان تر هستند.

دكتر عطارچي اظهار مي دارد: افزايش تعداد اهدا كنندگان مستمر و كساني كه تحت نظرند باعث مي شود كه ضريب اطمينان سلامتي خون و فراورده هاي خوني بالا برود و ما ديگر شاهد آلودگي بيماران به دليل استفاده از خون و يا فراورده هاي خوني آلوده نباشيم.

مدير كل سازمان انتقال خون در رابطه با مشكلات اين سازمان و برنامه هاي آتي آن مي گويد: اين سازمان در كنار فعاليت هايي كه انجام مي دهد با مشكلات زيادي نيز مواجه است كه از جمله آن مي توان به كمبود اعتبار اشاره كرد.

وي در خصوص افتتاح مراكز جديد اهداي خون مي افزايد: متاسفانه امسال به جاي اين كه اعتبار سازمان انتقال خون را افزايش دهند اعتبار سازمان انتقال خون تهران با 700 ميليون تومان كاهش مواجه بوده است.

دكتر زهره عطارچي اظهار مي دارد: در حال حاضر ما نياز مبرمي به افزايش مراكز اهداي خون به طور ثابت و سيار داريم اما به دليل كمبود اعتبارات نمي توانيم اين كار را انجام دهيم.

مدير كل سازمان انتقال خون استان تهران خاطر نشان مي كند: سازمان اوقاف شهرري زميني را براي ساخت ساختمان جديد انتقال خون به اين سازمان اهدا كرده بود اما چون سازمان به دليل كمبود اعتبارات موفق به ساخت اين زمين نشد، سازمان اوقاف شهر ري براي بازپس گيري زمين اقدام كرده است.

دكتر عطارچي مي گويد: اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه ساختمان قديمي انتقال خون در استان تهران به دليل قدمتي كه دارد و فرسودگي ساختمان ديگر استوار نيست و يك زلزله با ريشتر پايين هم مي تواند اين ساختمان را خراب كند و اگر چنين اتفاقي رخ دهد در شرايط بحراني وضعيت خون رساني به بيمارستان ها با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد.

شايد هيچ هديه اي به اندازه اهداي چند سي سي خون براي بيمار نيازمندي كه زير تيغ جراحي قرار گرفته است ، ارزشمند تر و شيرين تر نباشد ، مي توان با جاري كردن خون خود در رگهاي يك بيمار زندگي را به او هديه كنيم ، اين هديه را از او دريغ نكنيم ، شايد روزي خود در بستر بيماري نيازمند قطرات خون باشيم .