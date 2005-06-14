بعد از موفقيت تيم ملي ايران حالا نوبت پاس است

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فوتبال آسيا، نكونام در اين خصوص اظهار داشت: راهيابي به مسابقات جام جهاني باعث افزايش اعتماد به نفس فوتبال ايران شده و تمام بازيكنان پاس مصمم هستند تا به مراحل بالاتر ليگ قهرمانان آسيا صعود كنند.

بازيكن ثابت تيم ملي و باشگاه پاس كه نقش پر رنگي در صعود پاس به اين مرحله از رقابت ها داشته در ادامه تصريح كرد: ما براي ديدارهاي خود 90 دقيقه طرح و برنامه داريم و براي اينكه بتوانيم به نتيجه دلخواه دست پيدا كنيم حريفان خود را تحت فشار قرار مي دهيم.



نكونام از ديدارمقابل الريان به عنوان يكي از خاطره انگيزترين ديدارها ياد كرد جايي كه او موفق شد هر دو گل تيم خود را به ثمر برساند.

نكونام در پايان تصريح كرد: در مرحله بعد رقابت ها براي ما فرقي نمي كند كه با چه تيمي رو به رو شويم چراكه براي قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا بايد تمامي تيم ها را از پيش رو برداريم . ما در تيم ملي زمان كافي براي استراحت كردن نداشتيم اما همين شرايط سخت سبب شده كه از آمادگي بسيار خوبي به لحاظ جسماني برخوردار شويم.