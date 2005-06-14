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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸

بااعلام آمادگي اتحاديه براي پذيرش اين كشور در نشست لوكزامبورك

دي ولت : اتحاديه اروپايي عضويت كرواسي را به بحث مي گذارد

عضويت كرواسي در اتحاديه اروپايي يكي ديگر از مباحثي است كه اين روزها ذهن مقامات اين اتحاديه را به خود مشغول كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه آلماني، اتحاديه اروپايي درنظردارد طي 3 تا4 ماه  پيرامون عضويت احتمالي كرواسي در اين اتحاديه به تصميم گيري بپردازد .

دي ولت افزود : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي درنشست اخير خود در لوكزامبورگ آمادگي خود را براي بحث پيرامون پيوستن كرواسي به اين اتحاديه در نشست ماه جولاي ( مرداد ) اعلام كردند .

ديپلماتهاي اروپايي دراين زمينه اظهارداشتند : سران اتحاديه اروپايي درنظردارند درنشست آتي خود در بروكسل پيشرفتهاي كرواسي در تحقق خواستهاي از پيش تعيين شده اين اتحاديه را مورد بحث و بررسي قرار دهند .

به نوشته اين روزنامه آلماني هم اينك كشورهاي تركيه ، كرواسي ؛ بلغارستان و روماني خواهان عضويت در اتحاديه اروپايي هستند .

گفتني است " گونتر فرهويگن"معاون كميسيون اتحاديه اروپايي با طرح پيشنهادي مبني بر نشست ويژه اين اتحاديه براي افزايش تعداد اعضا خاطر نشان ساخته بود : 25 عضواتحاديه اروپايي دراين نشست ويژه كه مي تواند درنيمه دوم سال جاري ميلادي برگزار شود بايد تنها پيرامون مسئله پذيرش اعضاي جديد به گفتگو ، تبادل نظر و اتخاذ تصميم بپردازند .

پيش از اين نيز " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان ازعضويت كرواسي در اتحاديه اروپايي استقبال كرده بود .

کد مطلب 195106

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