دي ولت : اتحاديه اروپايي عضويت كرواسي را به بحث مي گذارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه آلماني، اتحاديه اروپايي درنظردارد طي 3 تا4 ماه پيرامون عضويت احتمالي كرواسي در اين اتحاديه به تصميم گيري بپردازد .

دي ولت افزود : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي درنشست اخير خود در لوكزامبورگ آمادگي خود را براي بحث پيرامون پيوستن كرواسي به اين اتحاديه در نشست ماه جولاي ( مرداد ) اعلام كردند .

ديپلماتهاي اروپايي دراين زمينه اظهارداشتند : سران اتحاديه اروپايي درنظردارند درنشست آتي خود در بروكسل پيشرفتهاي كرواسي در تحقق خواستهاي از پيش تعيين شده اين اتحاديه را مورد بحث و بررسي قرار دهند .

به نوشته اين روزنامه آلماني هم اينك كشورهاي تركيه ، كرواسي ؛ بلغارستان و روماني خواهان عضويت در اتحاديه اروپايي هستند .

گفتني است " گونتر فرهويگن"معاون كميسيون اتحاديه اروپايي با طرح پيشنهادي مبني بر نشست ويژه اين اتحاديه براي افزايش تعداد اعضا خاطر نشان ساخته بود : 25 عضواتحاديه اروپايي دراين نشست ويژه كه مي تواند درنيمه دوم سال جاري ميلادي برگزار شود بايد تنها پيرامون مسئله پذيرش اعضاي جديد به گفتگو ، تبادل نظر و اتخاذ تصميم بپردازند .

پيش از اين نيز " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان ازعضويت كرواسي در اتحاديه اروپايي استقبال كرده بود .