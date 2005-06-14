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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

كميسيون‌هاي ويژه پانزدهمين اجلاس سراسري نماز در قم تشكيل شد

نشست‌هاي علمي برنامه‌هاي پانزدهمين اجلاس سراسري نماز به مدت دو روز در ستاد اقامه نماز استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، حجت ‌الاسلام احساني مسؤول ستاد اقامه نماز استان قم در يكي از اين نشست‌ها طي سخناني تبادل افكار و نظرات كارشناسان حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت پيرامون فرهنگ نماز را ضروري دانست.

وي نقد و بررسي فعاليت‌هاي انجام شده پيرامون فرهنگ نماز، بهره ‌مندي از ديد‌گاه‌هاي دست ‌اندركاران امر ترويج و توسعه فرهنگ نماز را از جمله اهداف تشكيل كميسيون‌هاي ويژه ذكر كرد.

مسؤول ستاد اقامه نماز استان قم نحوة برگزاري كميسيون‌ها را به صورت كارگاهي عنوان كرد و ادامه داد : در اين كميسيون‌ها ابتدا يك موضوع از موضوعات كميسيون‌ها تعيين شده و سپس مشكلات مربوط به آن موضوع مورد بحث و تبديل نظر قرار مي‌گيرند.

لازم به ذكر است پس از برگزاري اين نشست‌هاي علمي، چهار كميسيون نماز و آموزش با 9 عضو ثابت، كميسيون نماز و رسانه ملي با 8 عضو ثابت، كميسيون نماز و پژوهش با 8 عضو ثابت و كميسيون نماز و نيرو‌هاي مسلح با 7 عضو ثابت تشكيل شد.
کد مطلب 195134

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