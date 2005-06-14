به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، حجت ‌الاسلام احساني مسؤول ستاد اقامه نماز استان قم در يكي از اين نشست‌ها طي سخناني تبادل افكار و نظرات كارشناسان حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت پيرامون فرهنگ نماز را ضروري دانست.



وي نقد و بررسي فعاليت‌هاي انجام شده پيرامون فرهنگ نماز، بهره ‌مندي از ديد‌گاه‌هاي دست ‌اندركاران امر ترويج و توسعه فرهنگ نماز را از جمله اهداف تشكيل كميسيون‌هاي ويژه ذكر كرد.



مسؤول ستاد اقامه نماز استان قم نحوة برگزاري كميسيون‌ها را به صورت كارگاهي عنوان كرد و ادامه داد : در اين كميسيون‌ها ابتدا يك موضوع از موضوعات كميسيون‌ها تعيين شده و سپس مشكلات مربوط به آن موضوع مورد بحث و تبديل نظر قرار مي‌گيرند.



لازم به ذكر است پس از برگزاري اين نشست‌هاي علمي، چهار كميسيون نماز و آموزش با 9 عضو ثابت، كميسيون نماز و رسانه ملي با 8 عضو ثابت، كميسيون نماز و پژوهش با 8 عضو ثابت و كميسيون نماز و نيرو‌هاي مسلح با 7 عضو ثابت تشكيل شد.

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