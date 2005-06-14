عكس هاي لني ريفنشتال، فيلمساز محبوب هيتلر، به فروش مي رسد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، در اين مجموعه كه شامل 33 قطعه عكس قديمي است، تصاويري از كودكان كولي به چشم مي خورد كه از بازداشتگاههاي حزب نازي براي حضور در فيلم Lowlands ريفنشتال آورده شده اند. ضمن اينكه نامه خود ريفنشتال مبني بر تكذيب انتقال نوجوانان به آشوويتز هم در ميان عكس هاست. قرار است فروش اين مجموعه ارزشمند از روز پنجشنبه آغاز شود و مبلغ پايه آنها بين دو تا سه هزار پوند برآورد مي شود. برخي معتقدند خود ريفنشتال اين عكس ها را گرفته است.

گفته مي شود كودكان كولي مجبور به حضور در فيلم Lowlands شده و پس از انتقال به اردوگاه آشوويتز، در اتاق هاي گاز آنجا جان سپرده اند. در اكتبر سال 2002 و در آستانه يكصد سالگي فيلمساز آلماني، مقام هاي رسمي اين كشور پرونده اي عليه او گشودند با اين مضمون كه ريفنشتال به دروغ مدعي نجات يافتن تمامي كولي هاي شركت كننده در فيلمش شده است.

ريفنشتال كه پس از پايان جنگ دوم جهاني رسماً علاقه خود را به نازيسم اعلام كرد، بيشتر براي ساخت دو فيلم هيتلري "پيروزي اراده" و "المپيا" شناخته مي شود. Lowlands آخرين فيلم داستاني اوست كه گرچه در دهه 1930 كليد خورد، اما اكران آن تا سال 1954 به تعويق افتاد. لني ريفنشتال در سال 2003 و در سن 101 سالگي درگذشت.

