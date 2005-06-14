رييس جمهور آينده بايد قدرت تعامل با احزاب را داشته باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، محمد علي نجفي وزير سابق آموزش و پرورش در ستاد مركزي انتخاباتي هاشمي رفسنجاني در خراسان رضوي ضمن بيان اين مطلب افزود : در زمان انتخابات كانديداها وعده هايي مي دهند كه بخشي از اين وعده ها عملي نيست و بخشي ديگر نيز، نياز به يك قدرت بزرگ اجرايي دارد، اين در حاليست كه مردم ما ديگر نمي خواهند ، دعواها و درگيريهاي سياسي ادامه داشته باشد، پس كسي بايد بر مسند رياست جمهوري بنشيند كه از يك طرف قدرت تعامل با احزاب مختلف در كشور را داشته و از سوي ديگر، رابطه مسالمت آميز با مقام معظم رهبري داشته باشد .

نجفي افزود : امروز جامعه ما از ضعف هايي رنج مي برد كه اگر به آن پرداخته نشود به حقارت ملي تبديل خواهد شد ما براي از بين بردن اين ضعف ها زمان زيادي نداريم و مطالبات مردم طي اين مدت آنقدر انباشته شده كه نمي توان زمان اضافه اي را براي كارهاي زير بنايي متصور شد .