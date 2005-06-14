سعيد پورصميمي و روخواني نمايشي معنوي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، ساعت 19:30 شنبه و يكشنبه 28و29 خرداد و4و5 تيرنمايشنامه "فاوست " كه نگاهي تاكيدي برتقابل معنويت ومادي گرايي دارد درفرهنگ سراي نياوران روخواني مي شود.

"فاوست " تلفيقي ست از"دكترفاستوس " اثر"كريستوفرمارلو" و"فاوست "اثر"يوهان فن گوته " كه با استفاده ازجلوه هاي معنوي اين دوشاهكارادبيات نمايشي ، اثري تازه وبديع خلق شده است .

دراين نگارش جديد برخلاف فاوست هاي گوته ومارلوما انساني رامي بينيم كه خود راوي سرگذشت خود است. انساني كه روحش را به شيطان فروخته وطي مدت بيست وچهارسال ، همواره درپي برآوردن نفسانيت خود بوده است ، اما اينك ازدياردوزخ بازگشته ، ومي خواهد حقيقتي ديگررا براي انسان ها فاش سازد .

"آنچه ازفاوست شنيده ايد همه را دوربريزيد وكتابچه ي زندگي خود را ورق بزنيد . چرا كه آنچه من كرده ام وبه افسانه مبدلم ساخته است ، درمقابل آنچه شما هرروزه انجام مي دهيد بدون آنكه سري برگردانيد وبه آن نگاه كوتاهي بيافكنيد ، هيچ است."