خواسته هاي اتحاديه اروپا از ما همان خواسته هاي آمريكا است

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: اتحاديه اروپا چهار شرط براي استمرار روابط خود با ما تعيين كرده است. اين چهار شرط هنگامي محقق مي شود كه ما بتوانيم موافقت نامه تجاري با اتحاديه اروپا را امضا كنيم.

بيگدلي تاكيد كرد: اين مساله براي ما از جهت سياسي و اقتصادي اهميت بسياري د ارد زيرا اقتصاد ما تا حدودي مبتني بر اقتصاد اتحاديه اروپا است و همچنين در روابط بين الملل نيز اتحاديه اروپا به عنوان يك پتانسيل مي تواند در برابر آمريكا از ما حمايت كند.

اين كارشناس مسايل سياسي ادامه داد: در نهايت مي توان گفت اتحاديه اروپا و آمريكا شركاي استراتژيك يكديگر هستند و اتحاديه اروپا منافع مشترك و حياتي خود با آمريكا را فداي ادامه رابطه با ما نخواهد كرد.

وي گفت: نخستين شرط اروپا براي ادامه همكاري با ايران اين است كه ايران دست از تهيه سلاحهاي هسته اي بردارد. زيرا آنها معتقدند جمهوري اسلامي در آستانه توليد اين نوع سلاح است و ظرف دو سال آينده مي تواند تبديل به يك قدرت اتمي شود. خواسته دوم اتحاديه اروپا همراهي ايران با روند مذاكرات صلح فلسطين و اسرائيل است.

بيگدلي رعايت موازين حقوق بشر در همه جوانب از سوي ايران و حمايت نكردن از گروههاي تروريستي را از ديگر خواسته هاي اتحاديه اروپا از ايران دانست كه به تازگي شكل گسترده اي پيدا كرده است.

وي اظهار داشت: اين خواسته ها دقيقا همان خواسته هاي آمريكا براي برقراري روابط با جمهوري اسلامي ايران است. اما اينكه ما با اتحاديه اروپا بر سر امضاي پروتكل الحاقي براي منع گسترش سلاحهاي هسته اي چه كنيم و اين فشار چه ميزان مي تواند جدي باشد، مساله مهمي است كه بايد به دقت بررسي و موشكافي شود.

اين كارشناس مسايل سياسي تاكيد كرد: اتحاديه اروپا برخلاف آمريكا كمتر بلوف سياسي مي زند، آنها سياست خارجي خود را بر روي اصولي تنظيم كرده اند و در اين خصوص نيز جدي هستند و ما نيز بايد اين موضوع را جدي تلقي كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه به صلاح منافع ملي ما است كه به امضاي موافقتنامه الحاقي تن دهيم، خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم از اين سيستم رها شده و از معاهده بيرون بياييم دچار يك انزواي سياسي و اقتصادي مي شويم كه دنياي كنوني اين اجازه را به ما نمي دهد و آمريكايي ها مي توانند بر اساس اصول منشور ملل دست به اقدام نظامي عليه ما بزنند.

بيگدلي تصريح كرد: با خروج از معاهده منع تكثير و گسترش سلاحهاي هسته اي نوعي حقانيت به اتحاديه اروپا و غرب مي دهيم و آنها ادعا خواهند كرد كه ايران از شرايط توليد سلاح هسته اي برخوردار است و به همين دليل از معاهده خارج شده است.

وي اضافه كرد: بيان اين خواستها از سوي اتحاديه اروپا با يك موافقت پنهاني با آمريكا صورت گرفته است و ما نيز چون ارتباطات گسترده اي با اتحاديه اروپا داريم ناچاريم كمتر دست به مانور سياسي در اين ارتباط بزنيم.

بيگدلي ادامه داد: ساختار سياسي ما بايد منطبق با ساختار سياست بين المللي شود. مشكل اصلي ما اين است كه در درون با عدم همگوني سياسي و در سياست خارجي نيز با عدم هماهنگي با نظام بين المللي مواجه هستيم از سويي اتحاديه به سمتي مي رود كه قطبي را مقابل آمريكا تشكيل دهد و اكنون اتحاديه به يك مجموعه واحدي تبديل شده است و راي مستقلي دارد.