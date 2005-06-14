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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

كمك 26 ميليون دلاري يك بانك عربي به كشورهاي فقير آفريقايي

بانك توسعه اقتصادي عرب در آفريقا اعلام كرد كه قصد دارد كمكهاي مالي به ارزش 26 ميليون دلار به كشورهاي آفريقايي اعطا كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري امارات، بانك توسعه اقتصادي عرب در آفريقا با اعطاي چهار وام به ارزش كلي 25.3 ميليون دلار به برخي از كشورهاي آفريقايي موافقت كرده است.

بر اساس اين گزارش، اين بانك همچنين اعلام كرد كه پنج كمك فني به ارزش 940 هزار دلاري هم به كشورهاي آفريقايي ارائه خواهد كرد.

اين گزارش حاكي است، كشورهاي آفريقايي كه از وامها بهره مند خواهند شد عبارتند از : نيجر 7.6 ميليون دلار، توگو 7.5 ميليون دلار، كنگو 6 ميليون دلار، و سيشل 4.2 ميليون دلار.

همچنين كشورهاي كنگو، سنگال، لسوتو، و غنا به ترتيب 350، 250، 190، و 150 هزار دلار از كمكهاي فني بهره مند شده اند.

اين گزارش حاكي است، اين موافقتنامه در طول اجلاس سالانه بانك توسعه آفريقا، كه اخيرا در نيجر برگزار شد، منعقد شد.

کد مطلب 195201

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