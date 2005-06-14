ثبت بزرگترين شركت فيلمسازي چين در خارج

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، مدير "هنگديان گروپ" كه شركت تحت مديريت خود را با نام هاي بزرگي چون "ديزني" و "يونيورسال" مقايسه مي كند، از ثبت احتمالي شركت خود در دو كشور هنگ كنگ يا ايالات متحده خبر داد. "هنگديان" كه در اواسط دهه نود تأسيس شده و علاوه بر توليد فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي تلويزيوني در بخش هاي الكترونيك و دارو هم فعال است، بيشترين رشد خود را در بخش صنعت سرگرمي و فيلم تجربه كرده است.

زو يونگان، مدير هنگديان، در مصاحبه با خبرنگار رويترز در شانگهاي گفت: "ما به اين فكر افتاديم كه اين بخش از شركت را عمومي كنيم. اما نمي توانم بگويم كه اين اتفاق تا پايان سال جاري خواهد افتاد يا نه." ثبت شركت هاي داخلي در خارج از مرزهاي چين روندي است كه از چند سال پيش مورد حمايت دولت پكن قرار گرفته و شركت هاي داخلي را ترغيب به انجام آن مي كند. حضور شركت هنگديان در هنگ كنگ با امريكا باعث دسترسي آسانتر به سرمايه هاي خارجي و بازارهاي پرقدرت جهاني مي شود.

اوايل سال جاري ميلادي، يكي از منابع نزديك به هنگديان خبر از ثبت اين شركت در هنگ كنگ با سرمايه 300 ميليون دلار داده بود. هنگديان سال گذشته و پس از اجازه دولت چين براي مشاركت با طرفهاي خارجي، اقدام به عقد قرارداد فيلمسازي مشاركتي با استوديو برادران وارنر شركت تايم وارنر كرد. درآمد سال گذشته شركت هم از محل ساخت و نمايش فيلم هاي سينمايي به رقم 300 ميليون يوان يا 36 ميليون دلار رسيد. در حالي كه همين رقم براي بخش هاي الكترونيك و دارو به ترتيب ارقام سرسام آور 8 ميليارد و 5/5 ميليارد يوان بود.

نخستين همكاري هاي مشترك هنگديان و وارنر تابستان امسال و با سرمايه اي هشت ميليون دلاري كليد مي خورد. در چين مي توان با سرمايه اي 5/1 تا دو ميليون دلاري يك فيلم سينمايي ساخت. هدف مديران هنگديان هم ساخت سالي ده فيلم با مشاركت طرف هاي خارجي است.



کد مطلب 195223