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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۱۳

چند خبر كوتاه از تيم ذوب آهن اصفهان

چند خبر كوتاه از تيم ذوب آهن اصفهان

سبزپوشان اصفهاني روز جمعه در اولين بازي خود در سومين دوره رقابتهاي ليگ برتر ميزبان فجر سپاسي شيراز خواهند بود .

به گزارش خبرنگار "مهر" شاگردان محمد رضا كربكندي عصر روز سه شنبه (فردا) در ديداري تداركاتي و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پذيراي تيم يزدتاير خواهند بود .

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فهرست بازيكنان تيم ذوب آهن براي شركت در رقابتهاي ليگ با 24 بازيكن به هيات فوتبال اصفهان ارسال شده است . ذوبي ها قصد دارند تا در نيم فصل دوم ليگ برتر و در صورت نياز يك بازيكن ديگر را به ليست خود اضافه كنند . در اين ميان نكته جالب  حضور نام رحمان رضائي در بين اسامي بازيكنان تيم ذوب آهن است .

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طبق تصميم مسئولان اين باشگاه كليه بازيهاي ذوب آهن در ورزشگاه اختصاصي اين تيم در فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد . البته به جز دو بازي پرتماشاگر با تيمهاي استقلال و پرسپوليس كه ذوب آهني ها براي اين دو بازي ورزشگاه نقش جهان را اجاره خواهند كرد .

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با وجود اينكه گفته مي شود آرمناك پطروسيان هنوز تسويه حساب مالي خود را از مسئولان سپاهان دريافت نكرده است ولي به گفته سرپرست ذوب آهن ، اين دروازبان ارمني براي همراهي تيم جديد خود در رقابتهاي ليگ برتر هيچ مشكلي ندارد .

 

کد مطلب 19525

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