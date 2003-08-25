چند خبر كوتاه از تيم ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار "مهر" شاگردان محمد رضا كربكندي عصر روز سه شنبه (فردا) در ديداري تداركاتي و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پذيراي تيم يزدتاير خواهند بود .

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فهرست بازيكنان تيم ذوب آهن براي شركت در رقابتهاي ليگ با 24 بازيكن به هيات فوتبال اصفهان ارسال شده است . ذوبي ها قصد دارند تا در نيم فصل دوم ليگ برتر و در صورت نياز يك بازيكن ديگر را به ليست خود اضافه كنند . در اين ميان نكته جالب حضور نام رحمان رضائي در بين اسامي بازيكنان تيم ذوب آهن است .

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طبق تصميم مسئولان اين باشگاه كليه بازيهاي ذوب آهن در ورزشگاه اختصاصي اين تيم در فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد . البته به جز دو بازي پرتماشاگر با تيمهاي استقلال و پرسپوليس كه ذوب آهني ها براي اين دو بازي ورزشگاه نقش جهان را اجاره خواهند كرد .

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با وجود اينكه گفته مي شود آرمناك پطروسيان هنوز تسويه حساب مالي خود را از مسئولان سپاهان دريافت نكرده است ولي به گفته سرپرست ذوب آهن ، اين دروازبان ارمني براي همراهي تيم جديد خود در رقابتهاي ليگ برتر هيچ مشكلي ندارد .