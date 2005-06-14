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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۴۴

دكتر رضايي در نشست مطبوعاتي در كرمانشاه :

رانت خواران را شخصا به مردم معرفي مي كنم// به نفع كسي كنار نمي روم

رانت خواران را شخصا به مردم معرفي مي كنم// به نفع كسي كنار نمي روم

دكتر محسن رضايي با اشاره به اينكه رقيب اصلي من هاشمي رفسنجاني است، گفت: روز به روز به اقبال عمومي من در ميان اقشار مردم افزوده مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني محسن رضايي، دكتر رضايي كانديداي نهمين انتخابات رياست جمهوري در يك نشست مطبوعاتي در كرمانشاه افزود: من به عنوان يك نامزد رياست جمهوري ايستاده ام و به نفع كسي كنار نخواهم رفت.

وي در خصوص اجماع اصولگرايان گفت : در زمان باقي مانده بعيد به نظر مي رسد كه اجماعي صورت بگيرد و هر هشت نامزد در صحنه انتخابات باقي مي مانند.

دكتر رضايي افزود: از روند ديپلماسي مذاكرات هسته اي راضي نيستم و بايد سيستم مذاكرات عوض بشود.

وي گفت: تصميم دولت من به سمتي خواهد بود كه آرام آرام كنكور را حذف كنيم و افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاهها داشته باشد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مورد چگونگي مديريت خود گفت : بايد خارج از مسائل قوميتي و جنسيتي، عدالت در اين كشور به اجرا درآيد و هيچ تبعيضي در كشور وجود نداشته باشد.

وي در پايان افزود : در دولت من با رانت خواري مبارزه جدي و عملي صورت خواهد گرفت و رانت خواران را خودم شخصا به مردم معرفي مي كنم.

کد مطلب 195250

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