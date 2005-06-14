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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۱۲

پيتر جكسون فيلم " نماد گرگ ها " را كليد مي زند

" پيترجكسون " خالق مجموعه فيلمهاي " ارباب حلقه ها " از ساخت فيلم بعدي اش خبر داد.

" پيترجكسون " خالق سه گانه " ارباب حلقه ها "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"،  اين اثر در گونه سينمايي انيميشن – متحرك جاي مي گيرد و "نماد گرگ ها" نام دارد. اين پروژه براساس كتابي به همين نام نوشته " جيانگ رانگ " ساخته مي شود.
" جكسون" اعلام كرد كه براي ساخت اين اثرازنماهاي سه بعدي وتصاويرواقعي گرگها استفاده مي كند. جديدترين پروژه اين كارگردان نيوزيلندي شرح حال گرگهايي است كه دردشت مربوط به مغولها براي بقاي خود تلاش مي كنند. اين اثركه با بودجه 48 ميليون دلاري ساخته مي شود احتمالاَ مدت زمان سه سال را درمراحل توليد به سرمي برد واين احتمال وجود دارد كه " جكسون " علاوه بركارگرداني ، توليد را نيزبرعهده گيرد.

کد مطلب 195253

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